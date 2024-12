Google offre un nouveau sursis pour sauver votre manette Stadia

Sacré destin pour la Stadia

Processus de conversion simple

Un geste contre le gaspillage électronique

Une manette toujours pertinente

Lancée en 2019, la manette Stadia était au cœur du service de cloud gaming de Google. Elle utilisait une connexion Wi-Fi pour minimiser la latence en communiquant directement avec les serveurs de Google. Après l’ arrêt brutal de Stadia en janvier 2023 . Google a alors mis à disposition un outil en ligne pour convertir ce contrôleur en manette Bluetooth standard, permettant de l’utiliser avec n’importe quel appareil, comme des ordinateurs, des smartphones ou des tablettes.La conversion au mode Bluetooth est rapide et facile. Elle nécessite simplement de connecter la manette à un ordinateur via un câble USB-C et d’utiliser un outil fourni par Google via un navigateur compatible (Chrome 108 ou supérieur).. Elle reste par contre utilisable en mode filaire, où le port jack 3,5 mm redevient fonctionnel. Par contre, en mode Bluetooth, ni la prise jack ni le port USB-C ne peuvent être utilisés pour transmettre de l’audio.Prolonger la période de conversion jusqu’en 2025 est un moyen pour Google de prévenir la transformation des manettes inutilisées en déchets, et limiter un peu la polémique. Même si la manette ne soit plus vendue, on peut encore la trouver sur des plateformes de revente.. Malgré l’arrêt du support client, cette initiative montre que Google se soucie quand même de l’avenir de son matériel, on est donc beaucoup dans la communication avec cette décision, qui ne doit pas coûter grand-chose à Google.On vous l’a dit, la manette Stadia convertie en Bluetooth est compatible avec une large gamme de plateformes, comme Windows, Android, macOS et ChromeOS, avec la possibilité de personnaliser certains boutons.. Si vous possédez encore cette manette, il serait donc judicieux de procéder à la conversion avant l’échéance pour maximiser son utilité. En attendant que Google repousse encore les délais l’an prochain !