Après The Last of Us, voilà Intergalactic : le nouveau jeu de Naughty Dog (vidéo)

Une héroïne piégée sur une planète isolée

réflexion sur la foi

Gameplay : du changement ?

Tati Gabrielle est Jordan

Un casting de luxe

Oui vous avez bien vu la marque du vaisseau

Pas pour tout de suite

Dans Intergalactic, les joueurs incarnent Jordan A. Mun, une chasseuse de primes qui se retrouve coincée sur Sempiria, une planète qui n’a plus aucun contact avec le reste de l’univers depuis des siècles.Jordan devra utiliser son intelligence et ses compétences pour résoudre les énigmes de cette planète et, surtout, pour tenter de s’en échapper.Décrit comme un mélange de science-fiction et de, Intergalactic promet sur le papier une histoire riche, dans la lignée des récits narratifs intenses auxquels Naughty Dog nous a habitués ces dernières années.Si le gameplay est montré très succinctement dans le trailer, on devine un changement de cap pour Naughty Dog.Le jeu est visiblement très inspiré par des œuvres cultes comme Cowboy Bebop et Akira, et il promet de mêler science-fiction et action dans un univers visuellement bluffant, en tous cas sur ces premières images.Côté technique, tout a été capturé en temps réel avec le moteur du jeu, etPour incarner Jordan, le studio a fait appel à l’actrice Tati Gabrielle (The 100, You), qui doit permettre d’apporter à l’héroïne une aura forte et intimidante.Le tout sera sublimé par une bande-son composée par Trent Reznor et Atticus Ross (The Social Network).En développement depuis 2020, Intergalactic est le premier nouveau projet original de Naughty Dog depuis 15 ans , oui vous avez bien lu.On peut s’attendre à un lancement en 2026, voire même plus tard. Il faudra donc patienter, mais si le studio reste fidèle à sa réputation, on pourrait bien tenir une nouvelle référence dans le monde du jeu vidéo.