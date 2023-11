En attendant "For All Mankind", Apple cherche l'amour parfait avec "Fingernails"

Attention guimauve ? (Ou pas…)

For All Mankind est de retour !

On peut ainsi suivre l’histoire d’Anna et Ryan qui ont trouvé le véritable amour. Cela a été prouvé par une nouvelle technologie controversée. Mais, comme souvent, il n'y a qu'un seul problème :C'est alors qu'elle prend un poste dans un institut de test d'amour (sans rire) et rencontre Amir (on se croirait presque dans un K-drama ). Et les questions fusent : comment avoir la certitude d’avoir trouvé l’amour ? Peut-elle se fier à ce test qui se borne à comparer les ongles de deux personnes ?Ce film est écrit, réalisé et produit par Christos Nikou, ont également participé à l’écriture, Sam Steiner et Stravros Raptis.Pour cela, Apple a prévu un petit teaser, soit. Ces derniers préparent les spectateurs pour le début de la saison 4, en détaillant l’histoire et les événements survenus entre les deux saisons, de 1996 à 2001.Il y a deux semaine déjà, une première vidéo avait été diffusée avec un Ed Baldwin (Joel Kinnaman) vieillissant aux côtés de Danielle Poole (Krys Marshall. Cette saison 4 verra également le retour d’Edi Gathegi, Cynthy Wu et Coral Peia, alors que Toby Kebbell, Tyner Rushing, Daniel Stern et Svetlana Efremova débarqueront pour de nouveaux personnages.