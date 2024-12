Anbernic revisite la Gameboy Advance avec la RG34XX, dispo dès aujourd’hui

Photo : Anbernic

Le retour de la GBA

Ce qu’elle a sous le capot

Visuel : Retro Handhelds

Nostalgie et petits défauts

Prix et disponibilité

Disponible en quatre coloris (noir, indigo, transparent rouge et transparent vert), la RG34XX reprend les lignes iconiques de la GBA, mais s’offre un écran plus grand de 3,4 pouces. Sa dalle IPS (720 x 480 pixels, ratio 3:2) améliore elle aussi considérablement la visibilité, laissant derrière elle les problèmes de rétroéclairage de l’époque.Ces modifications permettent d’étendre la compatibilité aux jeux de consoles plus modernes, tout en restant fidèle à l’ergonomie d’origine.Sous sa coque rétro se cache un processeur Allwinner H700 accompagné de 1 Go de RAM LPDDR4. La console peut émuler des systèmes comme la PS1, la Dreamcast ou encore la PSP, même si elle montrera quelques limites sur les jeux 3D exigeants.Côté stockage, Anbernic propose des options allant de 32 Go à 256 Go via des cartes microSD. La connectivité est aussi au rendez-vous avec du Wi-Fi 5 et du Bluetooth 4.2, pratiques pour les jeux en ligne ou l’utilisation de manettes sans fil.Malgré ses atouts, tout n’est pas parfait.mais comme souvent sur ce type de consoles, c’est aussi une question d’habitude.Déjà en vente sur le site d’Anbernic, la RG34XX est proposée à partir de 63,99 $ en version de base, avec des options plus coûteuses pour les cartes SD à grande capacité (et attention, ça n’est pas marqué sur le site, mais les cartes SD sont blindées de jeux, ce qui est bien sûr complètement illégal, donc à vos risques et périls).