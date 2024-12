Switch 2 : LCD au lieu d’OLED, nouveau Mario Kart, anti-drift, les fuites se multiplient !

Mockup : u/Stardew92

Trois modèles et une présentation en janvier 2025

Mario Kart 9 en jeu de lancement

Mockup : u/Stardew92

Joy-Cons magnétiques et sticks anti-drift

Les accessoiristes aussi en dévoilent beaucoup

Un écran LCD et un dock tout en courbes

Si les rumeurs disent vrai, Nintendo dévoilera sa Switch 2 en janvier 2025. La firme japonaise jouerait la carte de la variété avec trois modèles au lancement : une version grise, une autre blanche pour un look plus épuré et enfin une édition spéciale Mario Kart 9, probablement aux couleurs du jeu.Nintendo ne semble pas vouloir rater son coup avec cette nouvelle console. Selon les fuites, Mario Kart 9 serait directement proposé comme jeu de lancement. Après presque 10 ans de Mario Kart 8 Deluxe, qui continue à cartonner, un nouvel opus serait une bonne manière de marquer le coup.Même si à titre personnel, je préférais un nouvel Animal Crossing, mais quelque chose me dit que je vais devoir attendre quelques années encore.Côté matériel, Nintendo aurait repensé ses Joy-Cons. Le gros changement ? Ils seraient désormais magnétiques, histoire de simplifier leur fixation et leur retrait.En clair, fini (ou presque) le cauchemar du drift qui a empoisonné la vie des joueurs sur la Switch actuelle. Les boutons seraient aussi plus grands, pour offrir une meilleure prise en main, surtout pour les longues sessions de jeu.Contrairement aux espoirs d’un écran OLED généralisé, la Switch 2 se contenterait hélas d’un écran LCD. Un choix de la raison pour contenir les coûts, ce qui laisserait espérer un prix de lancement à peu près abordable.Plus esthétique ? Peut-être. Mais ce serait surtout l’occasion pour Nintendo d’améliorer la ventilation et d’offrir un accessoire un peu plus moderne. Enfin, bonne nouvelle pour ceux qui ont déjà une belle collection de jeux : les cartouches seraient les mêmes que celles de la Switch 1. Autrement dit : rétrocompatibilité assurée.Trois modèles, des Joy-Cons revisités et un Mario Kart 9 pour accompagner tout ça, même si l’absence d’écran OLED serait quand même une belle déception, et une sorte de retour en arrière pour ceux qui possèdent déjà une Switch OLED