85% des joueurs de Steam jouent uniquement à des vieux jeux

Les anciens jeux toujours en tête

Un regain par rapport à 2023

Beaucoup de classiques

Un catalogue massif qui favorise les anciens titres

La majorité du temps de jeu se concentre sur des titres plus anciens.Ce phénomène montre une tendance où les joueurs privilégient les titres déjà établis, souvent soutenus par des communautés actives ou des mises à jour régulières.Malgré un chiffre relativement faible, les 15 % atteints cette année montrent une progression par rapport à l’année précédente.Ces titres ont connu des pics de joueurs simultanés importants, ce qui a probablement aidé à redresser la part des nouveaux jeux dans le total.Les jeux en ligne établis continuent de dominer Steam L’échec de XDefiant ou l’annulation de Concord montrent aussi les difficultés rencontrées par les nouveaux jeux de ce genre. Il y a quand même quelques exceptions, comme Marvel Rivals ou Path of Exile 2, qui ont su tirer leur épingle du jeu en 2024.Avec plus de 200 000 jeux disponibles sur Steam , dont une majorité datant de plus de dix ans, la plateforme propose une diversité qui ne joue étrangement pas en faveur des nouveautés.Les joueurs PC, souvent fidèles à leurs habitudes, préfèrent retourner régulièrement sur des classiques, à la fois par habitude, et parfois par nostalgie.Et vous, vous aimez bien découvrir des nouveaux jeux, ou vous préférez rejouer toujours aux mêmes vieux machins ?Même si j’avoue avoir beaucoup joué à Diablo IV cette année, pour faire tout pareil qu’Elon Musk