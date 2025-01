Fuites des photos de la carte mère de la Switch 2 : ce que ça révèle (ou pas)

La carte mère supposée de la Switch 2

Ce qu’on voit sur cette fameuse carte mère

La carte mère supposée de la Switch 2

De la rumeur à la réalité

La carte mère supposée de la Switch 2

Les photos montrent une carte mère compacte avec un processeur Nvidia, probablement le fameux Tegra T239 mentionné dans les précédentes rumeurs. Ce processeur, basé sur l’architecture Ampere, intégrerait huit cœurs ARM et des capacités comme le ray tracing et la technologie DLSS pour améliorer les graphismes et les performances.Côté connectique, la carte présente deux ports USB-C, un emplacement pour les cartouches de jeu et des connecteurs magnétiques.Si ces images suscitent la curiosité, elles n’apportent pas vraiment de réponses aux questions les plus importantes des joueurs.Par contre, le fait que ces fuites s’intensifient pourrait indiquer que l’annonce officielle n’est pas loin.Nintendo a déjà confirmé qu’un successeur à la Switch serait dévoilé avant la fin de son année fiscale, le 31 mars 2025.En attendant, les spéculations vont bon train, mais Nintendo reste fidèle à sa politique du secret total.Mais ça n’est pas la première fois que Nintendo joue la montre, il faut donc rester patient.Attendez-vous cette Switch 2 que nous ? Parce que franchement par ici, ça trépigne.