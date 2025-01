Nintendo Switch 2 : plus puissante qu'une PS4, moins qu'une Xbox Series S

Une puissance modeste face à la concurrence

Comparaison avec les consoles des 15 dernières années

Une stratégie axée sur l’efficacité énergétique

La Switch 2 serait plus puissance que la Steam Deck

L’importance des téraflops dans le jeu vidéo

Selon des informations divulguées, la Switch 2 serait équipée d’une puce Nvidia Tegra basée sur l’architecture Ampere. En mode portable, le GPU fonctionnerait à 561 MHz, offrant une puissance de 1,71 téraflops, légèrement supérieure aux 1,6 téraflops du Steam Deck.. Ces chiffres restent inférieurs à ceux des consoles de salon actuelles, comme la PlayStation 5 (10,28 téraflops) et la Xbox Series X (12 téraflops). Mais c’est assez normal, et ça reste de bonnes performances.Pour situer la Switch 2 dans le paysage vidéoludique, voici une comparaison des performances en téraflops des principales consoles sorties depuis 2005 : Xbox Series X (2020) : 12,15 téraflops PlayStation 5 (2020) : 10,28 téraflops- Xbox One X (2017) : 6 téraflops- PlayStation 4 Pro (2016) : 4,2 téraflops- Xbox Series S (2020) : 4 téraflops- PlayStation 4 (2013) : 1,84 téraflops- Xbox One (2013) : 1,3 téraflops- Steam Deck (2021) : 1,6 téraflops- Nintendo Switch (mode docké) (2017) : 0,393 téraflops- PlayStation 3 (2006) : 0,251 téraflops- Xbox 360 (2005) : 0,24 téraflops- Nintendo Wii U (2012) : 0,176 téraflops- Nintendo Switch (mode portable) (2017) : 0,196 téraflops- Nintendo Wii (2006) : 0,012 téraflopsLa limitation de la puissance en mode portable semble être un choix délibéré de Nintendo pour optimiser l’autonomie de la console, ce qui est bien normal là aussi. Même si ces spécifications pourraient décevoir certains joueurs en quête de performances élevées,, comme en témoignent les succès de la Wii et de la première Switch.Les téraflops mesurent la capacité d’une console à effectuer des calculs complexes par seconde, ce qui influence la qualité graphique et la fluidité des jeux.. Une puissance en téraflops plus faible ne signifie pas nécessairement une expérience de jeu inférieure.En attendant l’annonce officielle de Nintendo, prévue peut-être demain