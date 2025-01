Ubisoft arrivera-t-il à sortir de la crise ? [MAJ]

Mise à jour : L'action d'Ubisoft a chuté en Bourse de près de 10% vendredi matin à la Bourse de Paris, avant une légère reprise. Vers 09H30, le cours de l’action Ubisoft chutait de 7,87% à 11,36 euros. Sur douze mois glissants, la valeur du groupe en bourse a laissé de près de 50%.

Selon Yves Guillemot -CEO d’Ubisoft-,(ces derniers étant plutôt déçus comme certains d’entre vous l’ont fait remarquer).Le communiqué est, le but est de. L’objectif est doncde garantir les meilleures conditions possibles pour le lancement de ce nouvel opus, qui repose sur un cadre inédit : le Japon féodal.Ce report illustre l’importance stratégique depour Ubisoft, alors que l’entreprise cherche à. Cette situationet l’abandon du jeu multijoueur XDefiant.Les faibles ventes de Star Wars Outlaws et l’arrêt de XDefiant ont conduit Ubisoft à réviser à la baisse ses prévisions financières. Le groupe anticipe désormais une) del, ce qui est fort loin des 380 millions initialement prévus. Pour l’ensemble de l’exercice 2024-2025, l’éditeur table désormais sur un chiffre d’affaires d’environ, qui illustre les défis rencontrés par l’entreprise dans un marché de plus en plus concurrentiel.Face à ces difficultés, Ubisoft explorepour maximiser la création de valeur. Ces annonces interviennent alors que des rumeurs de rachat par des acteurs comme Tencent ou la famille Guillemot se multiplient.En parallèle,. L’entreprise, qui emploie près de 18 700 personnes à travers le monde, a récemment supprimé 277 postes et fermé trois studios, dont ceux de San Francisco et d’Osaka.