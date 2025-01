Ubisoft reporte la sortie de Assassin’s Creed Shadows

Un report pour peaufiner le jeu

Ce temps supplémentaire permettra de mieux intégrer les retours des joueurs recueillis au cours des trois derniers mois et de créer les meilleures conditions possibles pour le lancement du jeu, en continuant à collaborer étroitement avec la communauté Assassin’s Creed, de plus en plus positive

Une sortie stratégique

le centre de toutes les attentions

Les retards ne sont pas inhabituels dans l’industrie du jeu, et souvent perçus comme un gage de qualité visant à éviter un lancement précipité.. D'autant qu'Ubisoft est particulièrement scruté. La franchise Assassin’s Creed -qui a fêté ses 15 ans récemment- reste l’un des piliers de l’entreprise française. Chaque nouvel opus est attendu avec impatience.En attendant, Ubisoft promet de continuer à communiquer avec sa communauté.devraient être partagées dans les mois à venir pour maintenir l’engouement autour du titre. Prévu désormais pour le 20 mars (sur PS5, Xbox Series S, Xbox Series X et PC), Assassin’s Creed Shadows se positionnera sur une période plus stratégique. Cette dernière permettra au jeu d’attirer l’attentionL’architecture des châteaux, avec leurs majestueuses tours Tenshu, les rues animées, et la végétation luxuriante regorgent de lieux à explorer et à escalader. Visuellement, cette immersion promet d’être particulièrement gratifiante, d’autant que les équipes de développement auraient enrichi le parkour avec des animations finement travaillées.Ces derniers temps,, une baisse significative de sa valorisation en bourse ou encore une série de grèves . Dans ce contexte, des discussions stratégiques importantes sont en cours entre la famille fondatrice Guillemot et... Tencent, le géant technologique chinois.L’hypothèse d’un retrait d’Ubisoft de la Bourse , évoquée en octobre par, a été relancée en décembre par, qui apporte des précisions sur les négociations apparemment en cours. Ubisoft est confronté à une chute de son action de 50% depuis janvier 2024, et une valorisation désormais modeste pour un acteur de cette envergure.Sans compter la fermeture de plusieurs studios ainsi que de certains serveurs et les mouvements sociaux