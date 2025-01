En attendant la Switch 2, vous pouvez rêver d’une Game Boy en Lego !

Voilà une bonne nouvelle !

Lego et Nintendo, ça n’est pas une première

Des produits pour les fans de construction et de jeux vidéo

Une stratégie bien rodée

Rendez-vous à l’automne

Cette Game Boy en Lego s’ajoute à une série de produits similaires déjà lancés. En 2024, Lego et Nintendo avaient sorti une réplique de la NES,. D’autres modèles existent, comme l’Atari ou la borne d’arcade Pac-Man, ont également montré l’intérêt du public pour ce type de construction. Ce nouveau kit cherche donc à séduire un public similaire, en capitalisant sur la nostalgie des jeux rétro.En plus des consoles, Lego continue d’élargir son catalogue avec des modèles inspirés des franchises phares de Nintendo. Parmi les sorties récentes, on trouve le kit Deku Tree de The Legend of Zelda à 300 €,. Ces produits sont principalement destinés à un public adulte, amateur de pièces complexes et de design fidèle aux œuvres originales.Depuis plusieurs années, Nintendo mise sur sa popularité pour développer des produits dérivés originaux. Après l’ouverture d’un musée à Kyoto et le lancement d’un service de streaming musical dédié à ses bandes-son classiques,. Ce partenariat avec Lego montre encore sa volonté de diversifier ses offres, tout en maintenant un lien fort avec ses fans de toujours.Les amateurs de jeux rétro et de Lego devront donc patienter jusqu’en octobre, date de sortie de ce nouveau kit Game Boy.Ou c’est pas trop votre truc ?