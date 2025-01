De nouveaux titres disponibles dès aujourd'hui sur Apple Arcade

Un catalogue en pleine expansion

Apple Arcade est une plateforme de jeux vidéo par abonnement lancée par Apple en septembre 2019. Accessible via l’App Store sur iPhone, iPad, Mac et Apple TV, ce service propose une bibliothèque diversifiée de plus de 200 jeux, soigneusement sélectionnés pour leur qualité et leur originalité. Les titres disponibles sur Apple Arcade sont dépourvus de publicités et d’achats intégrés, offrant ainsi une expérience de jeu fluide et sans interruption.



Apple est disponible pour un prix mensuel de 6,99 € par mois (en France), ou dans le cadre de formules groupées, comme Apple One, qui inclut Apple Arcade ainsi que d’autres services tels qu’Apple Music, Apple TV+ et iCloud+, à des tarifs mensuels avantageux. Les prix des abonnements Apple One varient en fonction de l’offre choisie :

• Individuel : 19,95 € par mois

• Famille (jusqu’à cinq personnes) : 25,95 € par mois

• Premium (avec des services supplémentaires) : 34,95 € par mois



Apple Arcade a confirmé l’arrivée de plusieurs nouveaux titres en janvier et février, notamment(un RPG immersif, dans un monde fantastique où stratégie et exploration sont au cœur de l’expérience),(un jeu de course rétro-futuriste avec des graphismes pixel art et des défis multijoueurs en temps réel) ou encore(un casse-tête inspiré des mondes parallèles offre une expérience unique où chaque décision influence plusieurs dimensions).A commencer par Skate City: New York (pour une expérience de skateboard ultime avec des spots de skate emblématiques et réels) ; Gears & Goo pour Apple Vision Pro, combinant des éléments deet de jeux de construction de base classiques avec les possibilités interactives de l'informatique spatiale ; et Three Kingdoms HEROES , le dernier jeu de la série à succès Romance of the Three Kingdoms de Koei Tecmo.une version 2D remasterisée du jeu original ; Trials of Mana+ , le port mobile du RPG d'action sur console à succès de SQUARE ENIX ; Rodeo Stampede+ et Passons la Tondeuse+ pour le zen.