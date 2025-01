Plus vraiment de doutes : voilà la Switch 2 (vidéo)

Des rendus 3D qui en disent long

Joy-Con : même formule, quelques nouveautés

Des performances en hausse ?

Une annonce dans les starting-blocks

Les rendus 3D de la Nintendo Switch 2 , réalisés par OnLeaks en partenariat avec 91mobiles, dévoilent donc bien un design remanié. Ces images, accompagnées d’une vidéo à 360 degrés, permettent de mieux visualiser la console qui reste pourtant non officialisée par Nintendo.Ce gain de taille est dû à un écran de 8,4 pouces, bien plus grand que les 6,2 pouces de la Switch classique ou les 7 pouces de la Switch OLED.Les manettes Joy-Con restent détachables, mais affichent quelques changements.À l’arrière des gâchettes ZR et ZL, on note aussi l’ajout de boutons supplémentaires, probablement pour faciliter le détachement magnétique des Joy-Con.Côté connectiques, pas de révolution : on retrouve une prise jack 3,5 mm, un port USB-C et un emplacement pour les cartouches de jeu.En revanche, les rendus ne montrent pas clairement où se situera le slot pour carte microSD, s’il est toujours présent.Selon les rumeurs, la Switch 2 pourrait utiliser le format microSD Express, permettant des vitesses de lecture jusqu’à 800 Mo/s, bien au-dessus des cartes UHS-1 actuelles.On parle également d’un mystérieux capteur optique sur les Joy-Con, qui pourrait offrir des fonctionnalités similaires aux trackpads verticaux . Enfin, côté dock, la console serait capable d’afficher du 4K en 30 images par seconde, sans qu’on en sache davantage.Nintendo joue toujours la carte du silence pour l’instant, mais avec ces fuites et des prototypes déjà exhibés au CES, on imagine une annonce officielle imminente.Pas de révolution en vue donc, mais des ajustements interessants. On espère aussi quelques annonces concernant les futurs jeux bien sûr.