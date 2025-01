Forza Horizon 5 débarque sur PS5, et c’est assez fou

Une version PS5 sans exclusivité, mais avec tout le contenu

Une mise à jour gratuite pour toutes les plateformes

Microsoft abandonne peu à peu l’exclusivité Xbox

pas de ligne rouge

Pas de différence de traitement pour les joueurs PlayStation : la version PS5 de Forza Horizon 5 inclura les mêmes voitures, circuits et fonctionnalités que sur Xbox et PC. Ceux qui voudront compléter leur expérience pourront aussi acheter les extensions Hot Wheels et Rally Adventure. Comme sur les autres plateformes, le jeu restera centré sur son monde ouvert inspiré du Mexique, avecEn parallèle de cette sortie sur PS5, Forza Horizon 5 recevra une nouvelle mise à jour gratuite baptisée Horizon Realms. Celle-ci proposera une sélection de contenus issus des précédentes mises à jour du jeu, ainsi que quelques ajouts inédits. Pour l’instant, Microsoft et Playground Games n’ont pas précisé la date exacte de cette mise à jour, maisDepuis quelques mois, Microsoft adopte une nouvelle stratégie en matière d’exclusivités. Après avoir porté Sea of Thieves, Hi-Fi Rush et Grounded sur PlayStation et Switch en 2024, l’éditeur continue d’élargir l’accès à ses franchises. En 2025, d’autres jeux suivront la même voie, comme Indiana Jones and the Great Circle ou encore Doom: The Dark Ages.un vrai bouleversement dans le monde vidéoludique.Cette approche tranche vraiment avec la politique menée jusqu’ici par Xbox, qui misait sur ses exclusivités pour vendre ses consoles. Phil Spencer, patron de la division gaming de Microsoft, a récemment affirmé qu’il n’y avaitsur les jeux pouvant être portés sur d’autres plateformes.Voir un jeu comme Forza Horizon 5 arriver sur PS5 aurait été inimaginable il y a encore quelques années. Aujourd’hui, c’est juste une nouvelle confirmation que Microsoft ne s’accroche plus au modèle classique des exclusivités console.Si vous êtes sur macOS, vous pouvez tout à fait jouer à Forza Horizon 5 via le Xbox GamePass, en cloud gaming, etEt sinon, une petite Rog Ally fera très bien le job pour jouer à cet excellent jeu !