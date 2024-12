Projet Rainway : Xbox plancherait sur une interface multiplateforme

Unifier l’expérience Xbox au-delà de la console

Déjà vu ailleurs

Des bouleversements à tous les étages

Selon le site Windows Central, Microsoft serait en train de développer une interface multiplateforme sous le nom de code Project Rainway. Ce projet aurait pour but d’apporter une expérience utilisateur uniforme, même sur des plateformes qui ne sont pas directement associées à Xbox.Ces fonctionnalités proposent en particulier plus de communication entre joueurs et un meilleur partage de contenus sur les plateformes compatibles. Avec Rainway, des éléments comme les sauvegardes cloud ou la progression croisée pourraient être intégrés à l’écosystème Xbox pour des jeux joués sur d’autres appareils.L’approche n’est pas totalement nouvelle. Des services comme Epic Games et Blizzard qu’on a évoqué plus haut, ont déjà cette approche.Le projet de Microsoft semble cibler un déploiement encore plus large, avec par exemple les consoles portables, comme la Asus Rog Ally ou ses concurrentes, et dans ce cas là, c’est vrai que ça serait un plus.Microsoft continue d’élargir son écosystème au-delà de la console Xbox.L’idée est de toutes manières de renforcer les services Xbox , comme le Game Pass, en diversifiant autant que possible leur accessibilité.Du côté des joueurs, on aimerait surtout que les éditeurs et plateformes s’accordent un jour pour unifier les achats de jeux sur plusieurs plateformes.Je devrais pouvoir jouer sur PC au Diablo IV que j’ai aussi acheté sur Xbox. Et pour aller plus loin, je devrais même pouvoir transférer ce jeu sur Playstation, si vous voulez mon avis.