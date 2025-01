Microsoft prévoir d’être très présent sur la Switch 2

Xbox et Nintendo : une relation qui n’est pas nouvelle

Flight Simulator bientôt sur Switch ?

Quels jeux Xbox pourraient débarquer sur Switch 2 ?

Elon Musk va vouloir une Switch 2 pour jouer à Diablo IV !

Microsoft veut être partout

Dans l’entretien, Spencer a salué le travail de Nintendo et s’est dit enthousiaste à l’idée dela Switch 2 avec des jeux Xbox . Il a par exemple mentionné l’écran plus grand de la console, qu’il considère comme une amélioration bienvenue. Il a aussi rappelé queL’idée, selon lui, n’est plus d’imposer une plateforme aux joueurs, mais plutôt de leur permettre de jouer où ils le souhaitent.Ce rapprochement entre les deux marques n’est pas une surprise. Microsoft a déjà publié certains de ses titres sur la Switch actuelle, comme Pentiment, Grounded ou encore Hi-Fi Rush. L’acquisition d’Activision Blizzard a également changé la donne :ce qui laisse entrevoir une arrivée massive de jeux Xbox sur la Switch 2.Même si Microsoft n’a pas encore officialisé de titres, plusieurs rumeurs circulent. Halo: The Master Chief Collection pourrait être l’un des premiers jeux Xbox à faire le saut, suivi par Microsoft Flight Simulator 2024, qui profiterait de l’amélioration du hardware pour fonctionner sans trop de compromis.Avec une Switch 2 plus puissante, ces portages deviennent envisageables sans passer par le cloud, contrairement à certains titres actuels.Microsoft continue d’élargir sa stratégie multiplateforme. Après avoir annoncé que plusieurs exclus Xbox sortiraient sur PlayStation, l’ouverture à Nintendo s’accélère. Attention quand même, il ne faut hélas pas s’attendre à voir débarquer le Game Pass sur Switch 2 pour autant. Pour l’instant,Dommage, ça serait vraiment incroyable.Reste à voir jusqu’où ira cette collaboration. Mais on aimerait aussi bien que plus de jeux Microsoft soient portés sur macOS aussi, alors hop hop hop, allez,