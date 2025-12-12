Kim Kardashian débarque dans Fortnite. Devinez pourquoi ça fait jaser ! (c'est facile)
Par Vincent Lautier - Publié le
Epic Games vient de frapper un grand coup en annonçant l'arrivée de Kim Kardashian dans Fortnite. La star de télé-réalité rejoint l'Icon Series dès demain avec un partenariat mettant en avant sa marque de vêtements SKIMS et plus de 25 variations de tenues.
La nouvelle a surpris tout le monde. Fortnite, habitué aux collaborations avec des personnages de fiction ou des artistes musicaux, s'offre cette fois une figure emblématique de la pop culture américaine. Kim Kardashian arrive avec trois tenues principales : un body noir signature SKIMS, un ensemble blanc accompagné d'un manteau de fourrure, et une version cuir. Le système de personnalisation permet de mixer sept coloris, quatre encolures et trois coiffures différentes, avec en bonus des options de lunettes de soleil. Au total, les joueurs auront accès à plus de 25 combinaisons possibles.
Côté cosmétiques, Epic Games a vu les choses en grand. Le pack comprend un planeur en forme de jet privé, un accessoire de dos combinant smartphone et ring light de créateur de contenu, ainsi qu'une pioche en forme de sac à main de luxe. L'emote reprend la célèbre pose de la couverture Paper Magazine de 2014, avec une touche Fortnite : le champagne est remplacé par du Chug Jug (la boisson de soin dans Fortnite). Chaque skin principal coûte 1 500 V-Bucks, la pioche 800 V-Bucks, l'emote 500 V-Bucks et le planeur 1 200 V-Bucks. Le bundle complet devrait tourner autour de 3 000 V-Bucks.
L'annonce a provoqué une vague de réactions sur les réseaux sociaux. Le modèle 3D de Kim Kardashian affiche des courbes bien plus marquées que les personnages habituels de Fortnite, avec en particulier un décolleté visible qui tranche avec les règles habituelles d'Epic Games. Le studio avait pourtant longtemps appliqué des restrictions strictes sur la sexualisation des skins, allant jusqu'à interdire les décolletés apparents. Cette fois, les standards semblent avoir été assouplis. Sur X et Reddit, les commentaires oscillent entre humour gras et inquiétude, certains rappelant que Fortnite reste un jeu massivement fréquenté par des enfants. L'emote inspirée de la couverture Paper Magazine est également jugée limite par une partie de la communauté.
Cette collaboration marque un tournant intéressant pour Fortnite qui continue d'élargir son univers bien au-delà du gaming traditionnel. Après les super-héros, les musiciens et les personnages d'anime, voilà les stars de téléréalité. Difficile de ne pas remarquer que le partenariat sert aussi à promouvoir la marque de Kim Kardashian, transformant Fortnite en véritable vitrine publicitaire. Par contre, la polémique sur le décolleté pose une vraie question : Epic Games applique-t-il les mêmes règles à tout le monde, ou Kim Kardashian bénéficie-t-elle d'un traitement de faveur ?
Une collaboration mode inattendue
Des accessoires qui ne font pas dans la discrétion
Un décolleté qui fait débat
On en dit quoi ?
