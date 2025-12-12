Kim Kardashian débarque dans Fortnite. Devinez pourquoi ça fait jaser ! (c'est facile)

On en dit quoi ?



Cette collaboration marque un tournant intéressant pour Fortnite qui continue d'élargir son univers bien au-delà du gaming traditionnel. Après les super-héros, les musiciens et les personnages d'anime, voilà les stars de téléréalité. Difficile de ne pas remarquer que le partenariat sert aussi à promouvoir la marque de Kim Kardashian, transformant Fortnite en véritable vitrine publicitaire. Par contre, la polémique sur le décolleté pose une vraie question : Epic Games applique-t-il les mêmes règles à tout le monde, ou Kim Kardashian bénéficie-t-elle d'un traitement de faveur ?