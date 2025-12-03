Steam défend son étiquette "Made with AI"

On en dit quoi ?



Le débat est intéressant car il oppose deux visions du marché du jeu vidéo. D'un côté, la transparence pour le consommateur qui veut savoir ce qu'il achète. De l'autre, l'idée que l'IA va devenir si omniprésente que le label perdra tout sens. Force est de constater que la communauté Steam semble plutôt du côté de Valve, à en juger par l'existence d'extensions comme AI Warning for Steam qui alertent les joueurs. Reste à voir si Epic finira par proposer son propre système de divulgation quand la pression des joueurs se fera sentir.