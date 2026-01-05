8BitDo dévoile la FlipPad, une manette mobile pour jouer sur iPhone en mode portrait
Par Vincent Lautier - Publié le
8BitDo vient d'annoncer la FlipPad, une manette mobile conçue spécifiquement pour jouer en mode portrait sur iPhone et Android. Contrairement aux manettes mobiles classiques qui obligent à jouer en mode paysage, ce nouveau contrôleur se connecte en USB-C et se replie sur la moitié inférieure de l'écran comme un vieux téléphone à clapet. La sortie est prévue pour l'été 2026.
La FlipPad adopte un connecteur USB-C qui se branche sur le port du smartphone et se replie ensuite sur la partie basse de l'écran via un mécanisme à charnière. Le design reprend l'esthétique classique de l'excellente marque 8BitDo, avec une croix directionnelle noire, des boutons ABXY bordeaux, et des boutons Start et Select gris. Six boutons blancs supplémentaires apparaissent aux angles supérieurs et inférieurs, probablement pour des fonctions d'émulation comme les sauvegardes rapides ou l'accélération. L'absence totale de sticks analogiques oriente clairement ce contrôleur vers le jeu rétro, et 8BitDo propose déjà cette ligne de couleurs G Classic sur plusieurs de ses manettes existantes.
8BitDo confirme que la FlipPad fonctionne sur iOS et Android avec une certification officielle d'Apple. Cette compatibilité cross-plateforme permet d'utiliser des émulateurs comme Delta sur iPhone ou équivalents sur Android pour jouer à des classiques de la Game Boy, NES ou SNES en mode vertical. La connexion filaire USB-C élimine les problèmes de latence Bluetooth et garantit une alimentation directe sans batterie intégrée. Le fabricant n'a pas encore communiqué de prix, mais la gamme 8BitDo se situe généralement dans une fourchette abordable. La FlipPad affrontera la concurrence de l'Abxylute M4 Snap-On, du Gamesir P1 et du MCON Magnetic Controller sur ce segment des manettes mobiles portrait.
8BitDo est vraiment une très bonne marque, et ils cherchent visiblement à combler un vide sur le marché des manettes mobiles. Tous les contrôleurs actuels imposent le mode paysage, alors que beaucoup de jeux rétro fonctionnent parfaitement en portrait. Le concept de charnière rappelle effectivement les vieux clapets Nokia, et c'est assez rigolo comme clin d'œil nostalgique pour un accessoire dédié au rétrogaming. Par contre, l'absence de sticks analogiques limite forcément l'usage aux jeux 8 et 16 bits, et on se demande si le public visé est assez large pour justifier un produit aussi spécialisé, même si je suis, à titre personnel, complètement dans la cible. Les six boutons mystérieux pourraient apporter un vrai plus si 8BitDo les rend configurables intelligemment. À vous de voir si jouer à Tetris ou Super Mario Land en mode portrait avec une vraie croix directionnelle vaut l'investissement.
Un design inspiré des téléphones à clapet
La FlipPad adopte un connecteur USB-C qui se branche sur le port du smartphone et se replie ensuite sur la partie basse de l'écran via un mécanisme à charnière. Le design reprend l'esthétique classique de l'excellente marque 8BitDo, avec une croix directionnelle noire, des boutons ABXY bordeaux, et des boutons Start et Select gris. Six boutons blancs supplémentaires apparaissent aux angles supérieurs et inférieurs, probablement pour des fonctions d'émulation comme les sauvegardes rapides ou l'accélération. L'absence totale de sticks analogiques oriente clairement ce contrôleur vers le jeu rétro, et 8BitDo propose déjà cette ligne de couleurs G Classic sur plusieurs de ses manettes existantes.
Compatible iOS et Android, certification Apple officielle
8BitDo confirme que la FlipPad fonctionne sur iOS et Android avec une certification officielle d'Apple. Cette compatibilité cross-plateforme permet d'utiliser des émulateurs comme Delta sur iPhone ou équivalents sur Android pour jouer à des classiques de la Game Boy, NES ou SNES en mode vertical. La connexion filaire USB-C élimine les problèmes de latence Bluetooth et garantit une alimentation directe sans batterie intégrée. Le fabricant n'a pas encore communiqué de prix, mais la gamme 8BitDo se situe généralement dans une fourchette abordable. La FlipPad affrontera la concurrence de l'Abxylute M4 Snap-On, du Gamesir P1 et du MCON Magnetic Controller sur ce segment des manettes mobiles portrait.
On en dit quoi ?
8BitDo est vraiment une très bonne marque, et ils cherchent visiblement à combler un vide sur le marché des manettes mobiles. Tous les contrôleurs actuels imposent le mode paysage, alors que beaucoup de jeux rétro fonctionnent parfaitement en portrait. Le concept de charnière rappelle effectivement les vieux clapets Nokia, et c'est assez rigolo comme clin d'œil nostalgique pour un accessoire dédié au rétrogaming. Par contre, l'absence de sticks analogiques limite forcément l'usage aux jeux 8 et 16 bits, et on se demande si le public visé est assez large pour justifier un produit aussi spécialisé, même si je suis, à titre personnel, complètement dans la cible. Les six boutons mystérieux pourraient apporter un vrai plus si 8BitDo les rend configurables intelligemment. À vous de voir si jouer à Tetris ou Super Mario Land en mode portrait avec une vraie croix directionnelle vaut l'investissement.