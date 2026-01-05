8BitDo dévoile la FlipPad, une manette mobile pour jouer sur iPhone en mode portrait

On en dit quoi ?



8BitDo est vraiment une très bonne marque, et ils cherchent visiblement à combler un vide sur le marché des manettes mobiles. Tous les contrôleurs actuels imposent le mode paysage, alors que beaucoup de jeux rétro fonctionnent parfaitement en portrait. Le concept de charnière rappelle effectivement les vieux clapets Nokia, et c'est assez rigolo comme clin d'œil nostalgique pour un accessoire dédié au rétrogaming. Par contre, l'absence de sticks analogiques limite forcément l'usage aux jeux 8 et 16 bits, et on se demande si le public visé est assez large pour justifier un produit aussi spécialisé, même si je suis, à titre personnel, complètement dans la cible. Les six boutons mystérieux pourraient apporter un vrai plus si 8BitDo les rend configurables intelligemment. À vous de voir si jouer à Tetris ou Super Mario Land en mode portrait avec une vraie croix directionnelle vaut l'investissement.