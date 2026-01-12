Sims 5 ou jeu mobile ? EA clarifie enfin sa stratégie (et c'est compliqué)
Par Vincent Lautier - Publié le
EA et Maxis viennent de confirmer ce que beaucoup redoutaient : Project Rene, annoncé en 2022, n'est pas le successeur des Sims 4. Le projet s'est transformé en jeu mobile axé sur le multijoueur social. Un vrai Sims 5 reste dans les cartons, mais sans date.
Un virage vers le mobile assumé
Après deux ans de silence et de rumeurs, EA a finalement levé le voile sur l'évolution de Project Rene. Dans une feuille de route publiée cette semaine, le studio confirme que le jeu est désormais une expérience "mobile-first" centrée sur la collaboration entre amis. Exit le solo traditionnel, place au partage de créations et aux sessions de jeu à plusieurs. Maxis précise que Project Rene
n'est pas le successeur des Sims 4mais une expérience à part entière, destinée à ceux qui veulent jouer ensemble.
Un vrai Sims solo toujours prévu
Bonne nouvelle pour les puristes : EA n'abandonne pas le solo. Le studio a tenu à rassurer sa communauté en affirmant que
les expériences solo sur PC et console feront toujours partie de notre avenir. Plus de la moitié de l'équipe travaillerait d'ailleurs sur ce que Maxis appelle "la prochaine évolution" de la franchise. Pas de nom officiel ni de date de sortie, mais le message est clair : un vrai successeur aux Sims 4 est bien en développement. Les tests de jeu se poursuivront tout au long de 2026, avec des prototypes comme "The Sims Labs: Life Together" ou "Town Stories".
Une stratégie à deux vitesses
EA semble vouloir scinder sa franchise en deux. D'un côté, Project Rene ciblera le marché casual et mobile avec son approche sociale. De l'autre, un jeu solo plus profond continuera de s'adresser aux joueurs PC et console qui font vivre la série depuis 25 ans. Cette stratégie permet au studio de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, mais elle comporte un risque : diluer l'identité d'une licence qui a toujours misé sur la liberté créative en solo.
On en dit quoi ?
C'est quand même un peu décevant de voir Project Rene prendre cette direction. Après deux ans d'attente, découvrir que le fameux projet n'est qu'un jeu mobile multijoueur, ça fait franchement tâche . Cela dit, EA semble avoir entendu les critiques en annonçant qu'un vrai successeur solo était en préparation. Reste à savoir si cette "prochaine évolution" sera à la hauteur des attentes, ou si on aura droit à une énième déclinaison truffée de DLC.