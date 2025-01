EA Origin tire sa révérence en avril 2025 : ce que ça change pour vous, sur macOS ou Windows

Pourquoi cette fermeture d’Origin ?

Comment migrer vers l’application EA ?

Quelles alternatives pour les joueurs ?

Lancée en 2011, Origin était la plateforme phare d’EA pour l’achat et le téléchargement de jeux sur PC et Mac.. En réponse, EA a décidé de mettre fin à Origin pour se concentrer sur l’application EA, plus moderne et parfaitement adaptée aux systèmes 64 bits.Pour les utilisateurs Windows : Si vous êtes encore sur Origin, il est temps de passer à l’application EA. Téléchargez-la depuis le site officiel d’EA et connectez-vous avec vos identifiants Origin. Vos jeux et sauvegardes dans le cloud seront automatiquement transférés.. Assurez-vous également que votre système d’exploitation est en version 64 bits pour garantir la compatibilité.. L’application EA est disponible pour les Mac fonctionnant sous macOS Catalina 10.15.5 ou une version ultérieure. Si votre Mac est sous une version antérieure, comme Mojave ou High Sierra, vous devrez mettre à jour votre système d’exploitation pour utiliser l’application EA. Si votre appareil ne supporte pas ces mises à jour, il pourrait être temps d’envisager un nouveau Mac compatible Si la transition vers l’application EA n’est pas envisageable pour vous, sachez qu’EA a progressivement rendu ses jeux disponibles sur Steam depuis 2019.. Attention quand même, certaines fonctionnalités spécifiques à EA pourraient ne pas être disponibles sur Steam.La fermeture d’Origin marque la fin d’une époque pour EA et ses utilisateurs. Pour continuer à profiter de vos jeux sans interruption, il est essentiel de migrer vers l’application EA ou d’explorer des alternatives comme Steam. Assurez-vous que votre système d’exploitation est à jour et compatible avec ces nouvelles plateformes. Et si vous rencontrez des difficultés,