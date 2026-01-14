Animal Crossing New Horizons : la mise à jour 3.0 est déjà dispo en avance !
Par Vincent Lautier - Publié le
Bonne surprise pour les fans d'Animal Crossing. La mise à jour 3.0 de New Horizons est disponible en téléchargement depuis hier soir, un jour plus tôt que prévu. L'occasion de redécouvrir son île avec un hôtel flambant neuf et un stockage boosté à 9 000 objets.
Initialement prévue pour le 15 janvier, la mise à jour gratuite 3.0 a été mise en ligne dès maintenant. Nintendo a visiblement voulu synchroniser le déploiement mondial avec la Nouvelle-Zélande, où minuit avait déjà sonné. Les joueurs sur Switch classique comme sur Switch 2 peuvent donc télécharger la mise à jour dès maintenant. Il ne s'agit pas de l'upgrade payante Switch 2, qui reste programmée pour demain 15 janvier et apportera la 4K, le multijoueur à 12 et les commandes à la souris via les nouveaux Joy-Con.
La grande nouveauté de cette version 3.0, c'est l'arrivée d'un complexe hôtelier sur votre île. Leilani, la femme d'Amiral (Kapp'n en anglais), vous confie la décoration de 10 chambres à thème. En satisfaisant les clients, vous gagnez des tickets échangeables contre des objets exclusifs, dont des consoles Nintendo rétro jouables si vous êtes abonné Switch Online. Côté rangement, le stockage passe de 5 000 à 9 000 objets grâce au service Déblayage Express de Resetti qui peut aussi nettoyer automatiquement les fleurs et décorations encombrantes.
Nintendo ajoute deux villageois issus de Zelda Tears of the Kingdom, invitables via amiibo, ainsi que des personnages Splatoon 3 et une collection d'objets LEGO disponibles à la boutique Nook. Le mode Rêver'île permet aussi de créer jusqu'à trois îles en mode créatif avec terraforming libre, météo personnalisable et invitations d'habitants. Une sorte de bac à sable sans contraintes de ressources.
C'est quand même une mise à jour généreuse pour un jeu qui a bientôt six ans. Les joueurs, moi le premier, réclamaient ces améliorations depuis 2020, et Nintendo livre enfin le paquet sans faire payer. L'upgrade Switch 2 pour les possesseurs du jeu est aussi un bon signal pour les fans de la franchise, et j'ai hâte de la tester ! On peut regretter que le multijoueur à 12 soit réservé à la Switch 2, mais difficile de se plaindre quand le reste est gratuit. Allez je vous laisse, j'ai des clients à gérer sur mon hôtel.
