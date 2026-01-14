Animal Crossing New Horizons : la mise à jour 3.0 est déjà dispo en avance !

On en dit quoi ?



C'est quand même une mise à jour généreuse pour un jeu qui a bientôt six ans. Les joueurs, moi le premier, réclamaient ces améliorations depuis 2020, et Nintendo livre enfin le paquet sans faire payer. L'upgrade Switch 2 pour les possesseurs du jeu est aussi un bon signal pour les fans de la franchise, et j'ai hâte de la tester ! On peut regretter que le multijoueur à 12 soit réservé à la Switch 2, mais difficile de se plaindre quand le reste est gratuit. Allez je vous laisse, j'ai des clients à gérer sur mon hôtel.