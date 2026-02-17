L'émulateur RPCS3 fait désormais tourner 98 % des jeux PS3, même sur Mac

On en dit quoi ?



73 % de jeux totalement jouables et 98 % qui passent les menus, c'est du beau boulot pour un projet communautaire et gratuit. La PS3, avec son processeur Cell, est l'une des consoles les plus compliquées à émuler, et le fait que RPCS3 tourne sur Mac avec Apple Silicon, c'est la cerise sur le gâteau. Il reste le gros morceau du PlayStation Move à régler, mais à ce rythme, on n'est vraiment pas loin de voir toute la ludothèque PS3 tourner sur n'importe quelle machine.