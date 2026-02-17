L'émulateur RPCS3 fait désormais tourner 98 % des jeux PS3, même sur Mac
Par Vincent Lautier - Publié le
RPCS3, l'émulateur open source de PlayStation 3, n'est pas loin du sans-faute. 98 % des jeux de la console de Sony dépassent désormais l'écran de démarrage, et 73 % sont considérés comme totalement jouables, sans bug bloquant. L'émulateur tourne sur Windows, Linux, macOS Apple Silicon, FreeBSD et même sur le Steam Deck de Valve. Le dernier gros obstacle : les jeux PlayStation Move.
La grosse avancée récente, on la doit à la série SingStar. 39 jeux de la franchise de karaoké étaient encore bloqués à l'écran d'intro, et c'est grâce au travail de deux développeurs, Florin9doi et DaniElectra, que tout ça a bougé. Ils ont ajouté le support de l'accès USB direct aux microphones et corrigé le décodage vidéo, ce qui a permis de faire passer tous ces titres en statut "jouable". Le nombre de jeux coincés à l'intro est passé de 101 à 62.
Sur les 62 jeux qui restent bloqués au stade de l'intro, 46 sont des titres PlayStation Move. Ce sont des jeux qui dépendent de la manette à détection de mouvement de Sony, et émuler ce type de contrôleur est un vrai casse-tête technique. L'équipe de RPCS3 a identifié le support du Move comme la prochaine priorité, et c'est ce qu'il faudra résoudre pour atteindre le fameux statut "Project Complete" que vise la communauté.
Côté plateformes, RPCS3 est disponible sur Windows (x86 et ARM), Linux, FreeBSD et macOS avec les puces Apple Silicon. Il tourne aussi sur le Steam Deck de Valve. Vous pouvez donc faire tourner une bonne partie de la ludothèque PS3 sur votre MacBook ou iMac sans avoir à ressortir la console du placard. L'émulateur est gratuit et open source, disponible sur le site officiel du projet.
73 % de jeux totalement jouables et 98 % qui passent les menus, c'est du beau boulot pour un projet communautaire et gratuit. La PS3, avec son processeur Cell, est l'une des consoles les plus compliquées à émuler, et le fait que RPCS3 tourne sur Mac avec Apple Silicon, c'est la cerise sur le gâteau. Il reste le gros morceau du PlayStation Move à régler, mais à ce rythme, on n'est vraiment pas loin de voir toute la ludothèque PS3 tourner sur n'importe quelle machine.
