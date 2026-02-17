Le Steam Deck OLED en rupture de stock, et vous savez pourquoi ? (c'est facile)

On en dit quoi ?



La crise de la mémoire commence à avoir des conséquences très concrètes pour les joueurs, et le Steam Deck en est un bon exemple. On est quand même dans une situation où l'IA absorbe tellement de mémoire que même Valve se retrouve à court de stock. Côté Europe, on est tranquilles pour pour encore quelques temps, mais rien ne garantit que ça dure au final.