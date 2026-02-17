Le Steam Deck OLED en rupture de stock, et vous savez pourquoi ? (c'est facile)
Valve a confirmé que son Steam Deck OLED est en rupture de stock aux États-Unis et en Asie. Derrière cette pénurie, la crise mondiale de la mémoire provoquée par les besoins énormes des data centers dédiés à l'IA. La console portable n'est pas la seule à trinquer, puisque Valve a aussi dû repousser sa Steam Machine et réévaluer ses tarifs face à la flambée des composants.
La page de vente du Steam Deck affiche désormais un message clair : la console OLED peut être en rupture de stock de manière intermittente dans certaines régions en raison de pénuries de mémoire et de stockage. Aux États-Unis et en Asie, les modèles 512 Go (549 dollars) et 1 To (649 dollars) sont tous les deux indisponibles, y compris les versions reconditionnées. L'Europe, pour le moment, est encore épargnée puisque toutes les versions restent en vente sur le store Steam. Côté modèle LCD d'entrée de gamme (256 Go), Valve a aussi annoncé l'arrêt de sa production : une fois les stocks écoulés, il ne sera plus disponible.
Le problème dépasse largement Valve. Les prix de la DRAM et de la NAND ont bondi de 80 à 90 % au premier trimestre 2026 par rapport au trimestre précédent, et les analystes de TrendForce tablent sur un doublement des tarifs de la mémoire vive pour PC sur cette période. La raison est toujours la même : les data centers qui font tourner les infrastructures d'IA engloutissent des volumes de mémoire considérables, et les fournisseurs donnent la priorité à ces commandes au détriment du reste du marché. Selon IDC, le marché mondial des PC pourrait reculer de 5 à 9 % en 2026, et Lenovo, Dell, HP, Acer ou Asus ont déjà prévenu leurs clients de hausses de prix de 15 à 20 %.
Le Steam Deck n'est pas le seul produit touché chez Valve. La Steam Machine, la console de salon pensée comme un PC de gaming branché à la télé, et le casque VR Steam Frame ont tous les deux vu leur lancement repoussé. Valve a indiqué prendre le temps de réévaluer sa stratégie tarifaire face à la hausse des composants, et a précisé que la Steam Machine ne bénéficierait pas de subventions de type console. Ce qui veut dire que les tarifs pourraient être plus élevés que prévu. Pour les joueurs qui comptaient craquer, il va falloir attendre un peu, et mettre des sous de côté.
La crise de la mémoire commence à avoir des conséquences très concrètes pour les joueurs, et le Steam Deck en est un bon exemple. On est quand même dans une situation où l'IA absorbe tellement de mémoire que même Valve se retrouve à court de stock. Côté Europe, on est tranquilles pour pour encore quelques temps, mais rien ne garantit que ça dure au final.
