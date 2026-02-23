Phil Spencer quitte Xbox et Microsoft !
Par Laurence - Publié le
La fin de semaine dernière a été marquée par un véritable séisme chez Microsoft Gaming. Après des années à la tête de la division jeux vidéo du groupe, Phil Spencer a annoncé son départ, suivi par celui de Sarah Bond, présidente de Xbox.
Pour leur succéder, Microsoft a nommé Asha Sharma au poste de CEO Gaming et vice-présidente exécutive, tandis que Matt Booty est promu Chief Content Officer de Xbox. Ce changement d’équipe dirigeante intervient dans un contexte sensible pour l’industrie du gaming, alors que l’intelligence artificielle s’impose de plus en plus dans le développement des jeux, tout en suscitant une défiance croissante chez les joueurs.
Phil Spencer est une figure emblématique de l’industrie du jeu vidéo et l’un des artisans du renouveau de Xbox. Entré chez Microsoft en 1988, il rejoint la division jeux au début des années 2000 et gravit progressivement les échelons jusqu’à prendre la tête de Xbox en 2014, puis celle de Microsoft Gaming.
Sous sa direction, la Xbox a opéré un virage stratégique majeur, misant sur les services avec Xbox Game Pass, l’ouverture aux plateformes concurrentes, le jeu sur PC et le cloud gaming. Défenseur d’une approche plus inclusive et orientée joueurs, Phil Spencer a profondément transformé l’image de la Xbox, la repositionnant comme un écosystème plus que comme une simple console.
Dans un entretien accordé à Variety, Asha Sharma a tenu à poser rapidement un marqueur fort :
Ces dernières semaines, le débat s’est intensifié : Unity prépare de nouvelles technologies basées sur l’IA, tandis que les responsables du moteur Godot ont publiquement dénoncé l’afflux de code généré par IA de faible qualité (AI slop), qui compliquerait leur travail au quotidien. Dans ce climat, Asha Sharma entend rassurer une communauté largement sceptique.
Issue du monde de l’intelligence artificielle, la nouvelle dirigeante aurait pu inquiéter les joueurs les plus réfractaires à son utilisation. Elle affirme pourtant une position nuancée :
Mais il reste une zone d’ombre dans ce pitch : Xbox n’a pas encore défini publiquement ce qu’elle considère comme de la
Avec ce changement de gouvernance, Xbox entame une nouvelle phase stratégique, où l’intelligence artificielle sera à la fois un levier technologique et un terrain miné sur le plan de l’image. En promettant de bannir les usages jugés nocifs, Asha Sharma tente de poser les bases d’un compromis : exploiter le potentiel de l’IA sans trahir les attentes des joueurs. Un équilibre délicat, alors que l’industrie du jeu vidéo n’a sans doute jamais autant débattu de la place de la machine dans le processus créatif.
Tsunami chez Xbox !
ET la suite ?
Dans un entretien accordé à Variety, Asha Sharma a tenu à poser rapidement un marqueur fort :
Xbox n’aura aucune tolérance pour la mauvaise IA. Cette déclaration résonne particulièrement alors que l’IA est devenue un sujet de crispation dans le jeu vidéo, entre promesses d’outils révolutionnaires et craintes d’une standardisation créative.
l’IA a toujours fait partie du jeu vidéo et continuera d’en faire partie, tout en soulignant que
les grandes histoires sont créées par des humains. Pour elle, l’IA doit rester un moteur de croissance, au service des développeurs, et non un substitut à la créativité humaine.
Qu'en penser ?
mauvaise IA. Un flou qui laisse place à toutes les interprétations, tant du côté des studios que des joueurs, souvent très critiques face à l’automatisation perçue comme opportuniste ou paresseuse.
