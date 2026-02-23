Phil Spencer quitte Xbox et Microsoft !

Tsunami chez Xbox !

ET la suite ?

Xbox n’aura aucune tolérance pour la mauvaise IA

l’IA a toujours fait partie du jeu vidéo et continuera d’en faire partie

les grandes histoires sont créées par des humains

Qu'en penser ?



Mais il reste une zone d’ombre dans ce pitch : Xbox n’a pas encore défini publiquement ce qu’elle considère comme de la mauvaise IA . Un flou qui laisse place à toutes les interprétations, tant du côté des studios que des joueurs, souvent très critiques face à l’automatisation perçue comme opportuniste ou paresseuse.



Avec ce changement de gouvernance, Xbox entame une nouvelle phase stratégique, où l’intelligence artificielle sera à la fois un levier technologique et un terrain miné sur le plan de l’image. En promettant de bannir les usages jugés nocifs, Asha Sharma tente de poser les bases d’un compromis : exploiter le potentiel de l’IA sans trahir les attentes des joueurs. Un équilibre délicat, alors que l’industrie du jeu vidéo n’a sans doute jamais autant débattu de la place de la machine dans le processus créatif.

Pour leur succéder, Microsoft a nomméau poste de CEO Gaming et vice-présidente exécutive, tandis queest promu Chief Content Officer de Xbox. Ce changement d’équipe dirigeante intervient, alors que l’intelligence artificielle s’impose de plus en plus dans le développement des jeux, tout en suscitant une défiance croissante chez les joueurs.. Entré chez Microsoft en 1988, il rejoint la division jeux au début des années 2000 et gravit progressivement les échelons jusqu’àSous sa direction, la, misant sur les services avec Xbox Game Pass, l’ouverture aux plateformes concurrentes, le jeu sur PC et le cloud gaming. Défenseur d’une approche plus inclusive et orientée joueurs, P, la repositionnant comme un écosystème plus que comme une simple console.Dans un entretien accordé à, Asha Sharma a tenu à poser rapidement un marqueur fort :. Cette déclaration résonne particulièrement alors que l’IA est devenue un sujet de crispation dans le jeu vidéo, entre promesses d’outils révolutionnaires et craintes d’une standardisation créative.Ces dernières semaines, le débat s’est intensifié :, tandis que les responsables du moteur Godot ont publiquement dénoncé l’afflux de code généré par IA de faible qualité (), qui compliquerait leur travail au quotidien. Dans ce climat, Asha Sharma entend rassurer une communauté largement sceptique.Issue du monde de l’intelligence artificielle,. Elle affirme pourtant une position nuancée :, tout en soulignant que. Pour elle, l’IA doit rester un moteur de croissance, au service des développeurs, et non un substitut à la créativité humaine.