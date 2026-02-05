Est-ce que le prix de la Switch 2 va exploser bientôt ?

On en dit quoi ?



On comprend bien la logique de Nintendo : à 469 euros, la Switch 2 est déjà la console la plus chère jamais lancée par le constructeur japonais. Monter encore le tarif risquerait de casser la dynamique actuelle. Sauf que voilà, entre la mémoire qui explose à cause de l'IA, et les droits de douane, on ne voit pas très bien comment ça pourrait tenir à ce niveau de prix. C'est quand même ballot que ChatGPT et consorts puissent indirectement faire grimper le prix d'une console de jeu... D'ici là, si vous hésitiez encore à passer commande, ne traînez pas trop.