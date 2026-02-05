Est-ce que le prix de la Switch 2 va exploser bientôt ?
Par Vincent Lautier - Publié le
Eh bien peut-être pas tout de suite. Malgré la terrible flambée du prix de la RAM dans le monde entier, Nintendo veut garder le prix de la Switch 2 à 469 euros. Le président de la société, Shuntaro Furukawa, a fait quelques déclarations en ce sens lors de la présentation des résultats trimestriels. Mais dans le futur, rien n'est exclu.
On vous l'a dit, avec 17,4 millions de consoles vendues depuis sa sortie, la Switch 2 se porte très bien. Mais en réalité, la pression monte. La crise mondiale de la mémoire vive, alimentée par la demande massive des data centers dédiés à l'intelligence artificielle, a fait exploser les prix des composants. D'après UBS Securities, le coût des modules utilisés dans la console pourrait passer de 46 à 120 dollars d'ici la fin de l'année. Autant dire que la marge de Nintendo, qui est estimée à 23 dollars par unité vendue, ne tiendra pas longtemps à ce rythme.
Lors de la session de questions-réponses avec les investisseurs, Shuntaro Furukawa a joué la carte de la prudence. Pas question de monter les prix dans l'immédiat. Le président de Nintendo estime qu'il ne faut pas se laisser
Sa stratégie est assez claire : mieux vaut absorber le choc sur les marges et continuer d'élargir le parc installé. Parce que oui, on le sait, les vrais bénéfices chez Nintendo, ce sont les jeux, pas les consoles, comme les vendeurs de rasoirs avec leurs lames. Avec 17 millions de consoles dans la nature, chaque Mario Kart ou Zelda vendu compense largement un manque à gagner sur la machine elle-même. Mais attention, Furukawa n'a rien exclu. Si les coûts continuent de grimper au-delà de mars 2026, fin de l'exercice fiscal en cours, un ajustement tarifaire pourrait devenir inévitable.
Il y a aussi la question des droits de douane américains. Les taxes imposées par l'administration Trump sur les importations en provenance d'Asie ajoutent une couche de complexité. Le Vietnam, où Nintendo fait assembler une partie de ses consoles, a été frappé par des droits de douane de 46 %, temporairement ramenés à 10 % le temps des négociations commerciales. Résultat incertain. Certains analystes évoquent un prix qui pourrait dépasser les 600 dollars aux États-Unis si toutes ces hausses finissent par se cumuler. Les précommandes américaines avaient d'ailleurs déjà été reportées en avril dernier à cause de ces mêmes tarifs douaniers. Côté Europe, pas de panique pour le moment : ces taxes ne concernent pas les importations sur le Vieux Continent, même si Nintendo pourrait décider de lisser les hausses au niveau mondial.
On comprend bien la logique de Nintendo : à 469 euros, la Switch 2 est déjà la console la plus chère jamais lancée par le constructeur japonais. Monter encore le tarif risquerait de casser la dynamique actuelle. Sauf que voilà, entre la mémoire qui explose à cause de l'IA, et les droits de douane, on ne voit pas très bien comment ça pourrait tenir à ce niveau de prix. C'est quand même ballot que ChatGPT et consorts puissent indirectement faire grimper le prix d'une console de jeu... D'ici là, si vous hésitiez encore à passer commande, ne traînez pas trop.
La RAM, toujours la RAM...
On vous l'a dit, avec 17,4 millions de consoles vendues depuis sa sortie, la Switch 2 se porte très bien. Mais en réalité, la pression monte. La crise mondiale de la mémoire vive, alimentée par la demande massive des data centers dédiés à l'intelligence artificielle, a fait exploser les prix des composants. D'après UBS Securities, le coût des modules utilisés dans la console pourrait passer de 46 à 120 dollars d'ici la fin de l'année. Autant dire que la marge de Nintendo, qui est estimée à 23 dollars par unité vendue, ne tiendra pas longtemps à ce rythme.
Furukawa temporise
Lors de la session de questions-réponses avec les investisseurs, Shuntaro Furukawa a joué la carte de la prudence. Pas question de monter les prix dans l'immédiat. Le président de Nintendo estime qu'il ne faut pas se laisser
trop influencerpar ce qui pourrait être une tendance temporaire.
Sa stratégie est assez claire : mieux vaut absorber le choc sur les marges et continuer d'élargir le parc installé. Parce que oui, on le sait, les vrais bénéfices chez Nintendo, ce sont les jeux, pas les consoles, comme les vendeurs de rasoirs avec leurs lames. Avec 17 millions de consoles dans la nature, chaque Mario Kart ou Zelda vendu compense largement un manque à gagner sur la machine elle-même. Mais attention, Furukawa n'a rien exclu. Si les coûts continuent de grimper au-delà de mars 2026, fin de l'exercice fiscal en cours, un ajustement tarifaire pourrait devenir inévitable.
Et ce n'est pas le seul problème
Il y a aussi la question des droits de douane américains. Les taxes imposées par l'administration Trump sur les importations en provenance d'Asie ajoutent une couche de complexité. Le Vietnam, où Nintendo fait assembler une partie de ses consoles, a été frappé par des droits de douane de 46 %, temporairement ramenés à 10 % le temps des négociations commerciales. Résultat incertain. Certains analystes évoquent un prix qui pourrait dépasser les 600 dollars aux États-Unis si toutes ces hausses finissent par se cumuler. Les précommandes américaines avaient d'ailleurs déjà été reportées en avril dernier à cause de ces mêmes tarifs douaniers. Côté Europe, pas de panique pour le moment : ces taxes ne concernent pas les importations sur le Vieux Continent, même si Nintendo pourrait décider de lisser les hausses au niveau mondial.
On en dit quoi ?
On comprend bien la logique de Nintendo : à 469 euros, la Switch 2 est déjà la console la plus chère jamais lancée par le constructeur japonais. Monter encore le tarif risquerait de casser la dynamique actuelle. Sauf que voilà, entre la mémoire qui explose à cause de l'IA, et les droits de douane, on ne voit pas très bien comment ça pourrait tenir à ce niveau de prix. C'est quand même ballot que ChatGPT et consorts puissent indirectement faire grimper le prix d'une console de jeu... D'ici là, si vous hésitiez encore à passer commande, ne traînez pas trop.