Nintendo prépare une nouvelle Switch 2 uniquement pour l'Europe
Par Vincent Lautier - Publié le
Nintendo travaillerait sur une version européenne de la Switch 2 équipée d'une batterie remplaçable par l'utilisateur. C'est le quotidien économique japonais Nikkei qui l'affirme. Une adaptation imposée par la réglementation européenne sur le droit à la réparation, dont la date limite est fixée au 18 février 2027.
La réglementation adoptée par l'Union européenne en 2023 impose aux fabricants d'appareils électroniques portables de rendre leurs batteries facilement remplaçables par l'utilisateur d'ici février 2027. Nintendo aurait donc anticipé le mouvement en développant une variante de la Switch 2 pour le marché européen. Pour le reste du monde, rien ne change pour le moment : la version standard, avec batterie intégrée, resterait la norme. Nintendo n'a pas commenté l'information rapportée par Nikkei.
La réglementation ne vise pas que la console elle-même. Les Joy-Con 2, les manettes détachables de la Switch 2, devraient eux aussi être redessinés pour permettre le remplacement de leur batterie lithium-ion. Concrètement, Nintendo doit repenser le design de la console et de ses deux manettes pour le marché européen. Ça fait pas mal de travail d'ingénierie, surtout pour des manettes aussi compactes que les Joy-Con. La Switch première du nom pourrait d'ailleurs être retirée de la vente en Europe d'ici fin 2027, au profit de cette nouvelle version.
Nintendo n'est pas le seul concerné. Apple a déjà modifié le design de l'iPhone pour faciliter le remplacement de batterie en Europe, et Sony travaillerait de son côté sur une version des manettes DualSense de la PS5 avec batterie amovible. La réglementation européenne pousse l'ensemble de l'industrie à revoir la conception de ses produits pour le marché européen, et la Switch 2 n'y échappe pas.
C'est quand même une bonne chose que l'Europe force la main aux constructeurs. Pendant des années, les batteries collées ou soudées ont raccourci la durée de vie de nos appareils, et on n'avait pas le choix. Que la Switch 2 européenne soit livrée avec une batterie remplaçable, ça envoie un bon signal. On espère juste que ça ne se traduira pas par une console plus épaisse, moins endurante, ou plus chère pour les joueurs européens. Affaire à suivre donc.
Une obligation venue de Bruxelles
La réglementation adoptée par l'Union européenne en 2023 impose aux fabricants d'appareils électroniques portables de rendre leurs batteries facilement remplaçables par l'utilisateur d'ici février 2027. Nintendo aurait donc anticipé le mouvement en développant une variante de la Switch 2 pour le marché européen. Pour le reste du monde, rien ne change pour le moment : la version standard, avec batterie intégrée, resterait la norme. Nintendo n'a pas commenté l'information rapportée par Nikkei.
Les Joy-Con 2 aussi concernés
La réglementation ne vise pas que la console elle-même. Les Joy-Con 2, les manettes détachables de la Switch 2, devraient eux aussi être redessinés pour permettre le remplacement de leur batterie lithium-ion. Concrètement, Nintendo doit repenser le design de la console et de ses deux manettes pour le marché européen. Ça fait pas mal de travail d'ingénierie, surtout pour des manettes aussi compactes que les Joy-Con. La Switch première du nom pourrait d'ailleurs être retirée de la vente en Europe d'ici fin 2027, au profit de cette nouvelle version.
Pas que Nintendo
Nintendo n'est pas le seul concerné. Apple a déjà modifié le design de l'iPhone pour faciliter le remplacement de batterie en Europe, et Sony travaillerait de son côté sur une version des manettes DualSense de la PS5 avec batterie amovible. La réglementation européenne pousse l'ensemble de l'industrie à revoir la conception de ses produits pour le marché européen, et la Switch 2 n'y échappe pas.
C'est quand même une bonne chose que l'Europe force la main aux constructeurs. Pendant des années, les batteries collées ou soudées ont raccourci la durée de vie de nos appareils, et on n'avait pas le choix. Que la Switch 2 européenne soit livrée avec une batterie remplaçable, ça envoie un bon signal. On espère juste que ça ne se traduira pas par une console plus épaisse, moins endurante, ou plus chère pour les joueurs européens. Affaire à suivre donc.