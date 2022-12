iPhone : le remplacement de la batterie devra être facilement réalisé par les utilisateurs européens

Le droit à la réparation doit être accessible à tous !

Dans une proposition de loi de ce jour, la Commission Européenne rappelle que le remplacement de la batterie doit êtrepar les consommateurs.Pour rappel, il y a deux semaines, la firme californienne a étendu son programme de réparation à la maison à d'autres pays -dont la France-, et elle a enrichi à nouveau celui-ci en rallongeant la liste des produits concernés.Mais ce projet de loi se veut plus ciblé sur les smartphones, entendant exiger des fabricants d'appareils électroniques qu'ils permettent aux consommateurs de pouvoir retirer et remplacer facilement et eux-même les batteries.Comme pour la loi sur les chargeurs,. Pour mieux informer les consommateurs, les batteries porteront des étiquettes et des codes QR contenant des informations relatives à leur capacité, à leur performance, à leur durabilité, à leur composition chimique, ainsi qu'au symbole de la collecte.Ainsi, tous les opérateurs économiques plaçant des batteries sur le marché de l'UE -à l'exception des PME- seront tenusLesde collecte seront fixés à 45 % d'ici 2023, 63 % d'ici 2027 et 73 % d'ici 2030 pour les batteries portables, et à 51 % d'ici 2028 et 61 % d'ici 2031 pour les batteries LMT. Les niveaux minimaux de cobalt récupéré (16 %), de plomb (85 %), de lithium (6 %) et de nickel (6 %) provenant des déchets de fabrication et de consommation devront enfin être réutilisés dans des batteries neuvesDans le cadre de l'Union européenne,-qui est composé des 27 commissaires en exercice-. Cette procédure décisionnelle hebdomadaire est d'ailleurs connue sous le nom de. Pendant les sessions plénières du Parlement européen à Strasbourg, celui-ci est exceptionnellement avancé au mardi. Aussi il est assez normal d'avoir de nouveaux textes, projets ou décision en milieu de semaine.