L’Europe durcit massivement les règles sur les drones, et vous êtes concerné

On en dit quoi ?



Des drones non identifiés qui survolent des bases nucléaires et des aéroports pendant des mois sans que personne ne puisse faire quoi que ce soit, ça commence à faire désordre. Le plan de Bruxelles est ambitieux sur le papier, avec des budgets importants et de la tech à tous les étages. Sauf qu'entre un mur de drones prévu pour fin 2027 et des règles qui dépendent de la bonne volonté de 27 pays, tout ceci va prendre du temps. Le passage à 100 grammes va aussi tous nous obliger à vérifier que nous sommes bien en conformité avec nos petits drones, même si on peut se dire que le placement de cette mesure est complètement opportuniste. Les Russes ne vont pas se dire oh punaise, on doit enregistrer son drone au-dessus de 100 grammes, je ne vais rien envoyer dans le ciel européen désormais .