L’Europe durcit massivement les règles sur les drones, et vous êtes concerné
La Commission européenne a dévoilé un plan très musclé pour encadrer beaucoup plus les drones en Europe, qu'ils soient militaires ou civils. Seuil d'enregistrement obligatoire abaissé à 100 grammes, identification en temps réel et 400 millions d'euros d'investissement : Bruxelles passe à l'action après une année 2025 marquée par des survols mystérieux au-dessus d'aéroports et de bases militaires.
Beaucoup d'intrusions en 2025
L'année dernière, une dizaine de pays de l'UE ont été confrontés à des survols de drones non identifiés. Lituanie, Roumanie, Danemark, Belgique : la liste est longue comme le bras. En Belgique, les aéroports de Bruxelles-Zaventem et de Liège, ainsi que la base nucléaire de Kleine Brogel, ont été survolés à l'automne, provoquant l'annulation de plus de 50 vols. Au Danemark, cinq aéroports ont été visés en même temps. Le commissaire européen Magnus Brunner a fini par le reconnaître : l'UE a été
trop lente, trop prise de court.
Un cadre plus strict dès 100 grammes
Côté réglementation, le changement le plus visible, c'est le seuil d'enregistrement. Jusqu'à présent fixé à 250 grammes, il passe désormais à 100 grammes, ce qui veut dire que même les petits drones grand public devront être enregistrés et liés à leur propriétaire. L'UE impose aussi un système d'identification à distance : chaque drone devra émettre un signal en vol, un peu comme une plaque d'immatriculation numérique. En France, les contrevenants risquent une amende de 750 euros.
400 millions d'euros et une alliance avec l'Ukraine
Du côté de Bruxelles, 250 millions d'euros sont débloqués pour développer la production de drones et de systèmes anti-intrusion, avec une enveloppe supplémentaire de 150 millions pour Frontex pour la surveillance des frontières. Un véritable "mur de drones" doit être opérationnel d'ici fin 2027 tout le long de la frontière est, de la Baltique à la mer Noire, pour détecter et neutraliser les drones étrangers en temps réel.
L'UE mise aussi sur les antennes 5G reconverties en radars et l'intelligence artificielle. Et puis il y a l'alliance avec l'Ukraine, dont l'expertise en matière de drones low-cost intéresse forcément beaucoup Bruxelles. Le marché européen du drone est estimé à 14,5 milliards d'euros d'ici 2030.
On en dit quoi ?
Des drones non identifiés qui survolent des bases nucléaires et des aéroports pendant des mois sans que personne ne puisse faire quoi que ce soit, ça commence à faire désordre. Le plan de Bruxelles est ambitieux sur le papier, avec des budgets importants et de la tech à tous les étages. Sauf qu'entre un mur de drones prévu pour fin 2027 et des règles qui dépendent de la bonne volonté de 27 pays, tout ceci va prendre du temps. Le passage à 100 grammes va aussi tous nous obliger à vérifier que nous sommes bien en conformité avec nos petits drones, même si on peut se dire que le placement de cette mesure est complètement opportuniste. Les Russes ne vont pas se dire
oh punaise, on doit enregistrer son drone au-dessus de 100 grammes, je ne vais rien envoyer dans le ciel européen désormais.