Crimson Desert pris en flagrant délit d'art généré par IA
Par Vincent Lautier - Publié le
Des joueurs ont repéré des images visiblement générées par intelligence artificielle dans Crimson Desert, sorti le 19 mars sur PC et PS5. Pearl Abyss a fini par admettre l'utilisation d'outils d'IA générative et s'est excusé.
Quelques heures après la sortie du jeu, des joueurs ont commencé à partager des captures d'écran de tableaux et d'éléments décoratifs présents dans le monde du jeu. Les images montrent des anomalies assez caractéristiques : des mains déformées, des visages flous, des proportions incohérentes, et dans un cas, une scène de bataille où les chevaux se transforment en centaures et où des personnages au sol fusionnent avec les rochers. Le subreddit du jeu a été inondé de comparaisons et d'analyses, et les joueurs ont vite fait le lien avec les défauts classiques des générateurs d'images.
Le problème ne s'arrête pas aux visuels eux-mêmes. La page Steam de Crimson Desert ne contenait aucune mention de l'utilisation d'IA générative, alors que Valve impose cette divulgation aux éditeurs depuis début 2024.
Le studio coréen a répondu en reconnaissant les faits. Pearl Abyss explique que des outils d'IA générative ont été utilisés pendant les premières phases de développement pour créer des
La polémique arrive dans un contexte où l'utilisation de l'IA dans les jeux vidéo est de plus en plus scrutée par les joueurs. Plusieurs studios ont déjà été épinglés pour des pratiques similaires, et la communauté gaming est devenue assez efficace pour repérer les artefacts typiques de l'IA générative. Pearl Abyss n'est pas un petit studio indépendant : c'est la maison mère de Black Desert Online, un MMO qui tourne depuis dix ans, et Crimson Desert était attendu comme leur prochain gros projet.
On comprend qu'un studio utilise des outils d'IA en phase de pré-production. Par contre, laisser ces éléments dans la version finale et ne pas le mentionner sur Steam, c'est un peu plus dommage. Ou alors a minima, effectuer une vérification pour éliminer les visuels vraiment foirés par l'IA, parce qu'à la limite, quand l'IA est bien utilisée, pourquoi pas… Le fait que Pearl Abyss ait réagi vite et lancé un audit est plutôt bien quand même.
Des tableaux qui posent question
Quelques heures après la sortie du jeu, des joueurs ont commencé à partager des captures d'écran de tableaux et d'éléments décoratifs présents dans le monde du jeu. Les images montrent des anomalies assez caractéristiques : des mains déformées, des visages flous, des proportions incohérentes, et dans un cas, une scène de bataille où les chevaux se transforment en centaures et où des personnages au sol fusionnent avec les rochers. Le subreddit du jeu a été inondé de comparaisons et d'analyses, et les joueurs ont vite fait le lien avec les défauts classiques des générateurs d'images.
Le problème ne s'arrête pas aux visuels eux-mêmes. La page Steam de Crimson Desert ne contenait aucune mention de l'utilisation d'IA générative, alors que Valve impose cette divulgation aux éditeurs depuis début 2024.
Pearl Abyss admet et s'excuse
Le studio coréen a répondu en reconnaissant les faits. Pearl Abyss explique que des outils d'IA générative ont été utilisés pendant les premières phases de développement pour créer des
accessoires visuels 2Det explorer rapidement l'ambiance et le ton artistique du jeu. Ces éléments devaient être remplacés par du travail humain avant la sortie, mais visiblement, certains sont passés entre les mailles du filet. Le studio a annoncé un audit complet de tous les éléments visuels du jeu et promet de remplacer les contenus concernés dans les prochains patchs. La mention IA a aussi été ajoutée sur la page Steam.
Un sujet de plus en plus sensible
La polémique arrive dans un contexte où l'utilisation de l'IA dans les jeux vidéo est de plus en plus scrutée par les joueurs. Plusieurs studios ont déjà été épinglés pour des pratiques similaires, et la communauté gaming est devenue assez efficace pour repérer les artefacts typiques de l'IA générative. Pearl Abyss n'est pas un petit studio indépendant : c'est la maison mère de Black Desert Online, un MMO qui tourne depuis dix ans, et Crimson Desert était attendu comme leur prochain gros projet.
On en dit quoi ?
On comprend qu'un studio utilise des outils d'IA en phase de pré-production. Par contre, laisser ces éléments dans la version finale et ne pas le mentionner sur Steam, c'est un peu plus dommage. Ou alors a minima, effectuer une vérification pour éliminer les visuels vraiment foirés par l'IA, parce qu'à la limite, quand l'IA est bien utilisée, pourquoi pas… Le fait que Pearl Abyss ait réagi vite et lancé un audit est plutôt bien quand même.