Crimson Desert pris en flagrant délit d'art généré par IA

On en dit quoi ?



On comprend qu'un studio utilise des outils d'IA en phase de pré-production. Par contre, laisser ces éléments dans la version finale et ne pas le mentionner sur Steam, c'est un peu plus dommage. Ou alors a minima, effectuer une vérification pour éliminer les visuels vraiment foirés par l'IA, parce qu'à la limite, quand l'IA est bien utilisée, pourquoi pas… Le fait que Pearl Abyss ait réagi vite et lancé un audit est plutôt bien quand même.