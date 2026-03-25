Sony fait le ménage sur le PS Store et retire plus de 2 000 jeux. À quand Nintendo ?

On en dit quoi ?



Le ménage est plutôt bienvenu, parce que retrouver un bon jeu indé au milieu de 700 simulateurs de courgettes générés par IA, c'était devenu un peu pénible, et on aimerait vraiment très très fort que Nintendo fasse la même chose. Mais bon, ne rien expliquer aux éditeurs, même quand ils publient de la daube, c'est un peu limite.