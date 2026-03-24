Windows 11 va enfin consommer moins de RAM. Merci le MacBook Neo ?

On en dit quoi ?



Que Microsoft s'attaque enfin à la consommation mémoire de Windows 11, c'est une bonne nouvelle. Mais bon, on parle quand même d'un OS qui demande officiellement 4 Go minimum et qui en consomme 6 au repos, c'est un peu gros. Le projet 20/20 promet de belles choses sur le papier, mais il faudra voir ce que ça donne en conditions réelles. Parce que des promesses d'optimisation chez Microsoft, on en a déjà entendu pas mal, et le résultat n'a pas toujours été à la hauteur.