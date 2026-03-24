Windows 11 va enfin consommer moins de RAM. Merci le MacBook Neo ?
Par Vincent Lautier - Publié le
Microsoft prépare une refonte de la gestion mémoire de Windows 11 pour réduire la consommation de RAM au repos. Le système utilise 6 Go sur un PC à 8 Go et dépasse les 10 Go sur une machine à 16 Go. L'objectif : libérer de la mémoire pour les applications et rendre le système plus réactif. Le projet "20/20" vise une réduction de 20 % de l'empreinte mémoire et de la taille d'installation.
Le constat est connu de tous les utilisateurs de Windows 11 : le système mange beaucoup trop de mémoire. Si vous avez un PC avec 8 Go de RAM, Windows en consomme environ 6 Go dès le démarrage, avant même que vous ayez ouvert quoi que ce soit. Sur une machine à 16 Go, l'utilisation dépasse régulièrement les 10 Go au repos. Ce qui veut dire que sur un PC d'entrée de gamme, il ne reste que 2 Go pour faire tourner vos applications. Ouvrir un navigateur avec quelques onglets suffit à saturer la mémoire.
Microsoft a confirmé travailler sur ce problème avec un plan baptisé "projet 20/20", qui vise à réduire de 20 % la consommation mémoire au repos et de 20 % la taille d'installation de Windows sur le disque. Le constructeur s'inspire du mode Xbox Full Screen Experience, qui consomme 9 % de RAM en moins que le mode bureau classique, en coupant les services non indispensables en arrière-plan.
Les améliorations ne se limitent pas à la RAM. Microsoft prévoit de migrer une bonne partie de l'interface vers le framework WinUI 3, ce qui devrait réduire la latence des applications système. L'Explorateur de fichiers est visé : l'objectif est un lancement quasi instantané et une recherche de fichiers plus rapide. La recherche Windows aussi va être retravaillée pour donner la priorité aux applications et fichiers locaux plutôt qu'aux résultats web, ce qui est quand même la moindre des choses.
Côté animations, Microsoft promet des transitions plus fluides entre les fenêtres et les applications. Les premiers tests internes montrent une réduction de 10 à 15 % de la consommation mémoire au repos, ce qui ferait une vraie différence sur les PC à 8 Go.
Ce regain d'attention pour l'optimisation mémoire n'arrive pas par hasard. Apple a lancé son MacBook Neo avec 8 Go de RAM et macOS arrive à faire tourner le système de manière fluide avec cette quantité de mémoire, là où Windows 11 rame visiblement. La comparaison est un peu gênante pour Microsoft, et il y a fort à parier que le succès du Neo a accéléré les choses du côté de Redmond.
Que Microsoft s'attaque enfin à la consommation mémoire de Windows 11, c'est une bonne nouvelle. Mais bon, on parle quand même d'un OS qui demande officiellement 4 Go minimum et qui en consomme 6 au repos, c'est un peu gros. Le projet 20/20 promet de belles choses sur le papier, mais il faudra voir ce que ça donne en conditions réelles. Parce que des promesses d'optimisation chez Microsoft, on en a déjà entendu pas mal, et le résultat n'a pas toujours été à la hauteur.
6 Go de RAM au repos sur un PC à 8 Go
Le constat est connu de tous les utilisateurs de Windows 11 : le système mange beaucoup trop de mémoire. Si vous avez un PC avec 8 Go de RAM, Windows en consomme environ 6 Go dès le démarrage, avant même que vous ayez ouvert quoi que ce soit. Sur une machine à 16 Go, l'utilisation dépasse régulièrement les 10 Go au repos. Ce qui veut dire que sur un PC d'entrée de gamme, il ne reste que 2 Go pour faire tourner vos applications. Ouvrir un navigateur avec quelques onglets suffit à saturer la mémoire.
Microsoft a confirmé travailler sur ce problème avec un plan baptisé "projet 20/20", qui vise à réduire de 20 % la consommation mémoire au repos et de 20 % la taille d'installation de Windows sur le disque. Le constructeur s'inspire du mode Xbox Full Screen Experience, qui consomme 9 % de RAM en moins que le mode bureau classique, en coupant les services non indispensables en arrière-plan.
L'Explorateur de fichiers et la recherche aussi concernés
Les améliorations ne se limitent pas à la RAM. Microsoft prévoit de migrer une bonne partie de l'interface vers le framework WinUI 3, ce qui devrait réduire la latence des applications système. L'Explorateur de fichiers est visé : l'objectif est un lancement quasi instantané et une recherche de fichiers plus rapide. La recherche Windows aussi va être retravaillée pour donner la priorité aux applications et fichiers locaux plutôt qu'aux résultats web, ce qui est quand même la moindre des choses.
Côté animations, Microsoft promet des transitions plus fluides entre les fenêtres et les applications. Les premiers tests internes montrent une réduction de 10 à 15 % de la consommation mémoire au repos, ce qui ferait une vraie différence sur les PC à 8 Go.
Le MacBook Neo en toile de fond
Ce regain d'attention pour l'optimisation mémoire n'arrive pas par hasard. Apple a lancé son MacBook Neo avec 8 Go de RAM et macOS arrive à faire tourner le système de manière fluide avec cette quantité de mémoire, là où Windows 11 rame visiblement. La comparaison est un peu gênante pour Microsoft, et il y a fort à parier que le succès du Neo a accéléré les choses du côté de Redmond.
On en dit quoi ?
Que Microsoft s'attaque enfin à la consommation mémoire de Windows 11, c'est une bonne nouvelle. Mais bon, on parle quand même d'un OS qui demande officiellement 4 Go minimum et qui en consomme 6 au repos, c'est un peu gros. Le projet 20/20 promet de belles choses sur le papier, mais il faudra voir ce que ça donne en conditions réelles. Parce que des promesses d'optimisation chez Microsoft, on en a déjà entendu pas mal, et le résultat n'a pas toujours été à la hauteur.