Steam compte plus de joueurs sur Linux que sur Mac

Steam : plus de joueurs sous Linux que sur macOS

La Steam Deck à la rescousse

. En étudiant les chiffres de juillet 2023 , on peut ainsi apprendre que Nvidia règne en maître sur les cartes graphiques utilisées sur Steam en équipant 74,69% des joueurs et que la GTX 1650 est le GPU le plus utilisé (5,12%, comme quoi il ne faut pas une bête de course), tout comme Intel sur la partie processeur (66,10%), que l'Oculus Quest 2 est le casque de prédilection de 41% des joueurs en VR, que le MacBook Pro est le Mac le plus utilisé (43%), et que(1,96%)(1,84%).Ce soudain engouement pour Linux a toutefois une explication très simple. En effet,, et la console portable de Valve rencontre un succès certain, avec des ventes dopées par des promotions intéressantes . En face, et malgré les vœux pieux d'Apple et quelques efforts récents qui n'ont pas encore eu le temps de porter leurs fruits, le Mac peine toujours à convaincre les joueurs.Si les performances graphiques des puces Apple Silicon sont très certainement suffisantes (la GTX 1650 est bien la carte la plus commune sur Steam côté PC),