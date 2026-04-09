Forza Horizon 6 dévoile sa carte du Japon et ses premières images de gameplay
Par Vincent Lautier - Publié le
Playground Games vient de publier une vidéo du prologue de Forza Horizon 6, qui se déroule au Japon. La carte complète a aussi été révélée, avec 670 routes et 74 régions, de Tokyo aux Alpes japonaises. Les premiers testeurs ont pu y jouer et les retours sont très positifs, avec quand même un bémol. Sortie prévue le 19 mai 2026 sur Xbox Series X/S, PC et plus tard sur PS5.
La vidéo de gameplay montre le prologue du jeu : on démarre au volant d'une Nissan GT-R Nismo 2024 sur des routes rurales, avant de se lancer dans une course contre le Shinkansen. La séquence enchaîne ensuite sur les Alpes japonaises enneigées en buggy Polaris RZR Pro 4, puis un passage en montagne en Porsche 911 GT2 de 1995, pour finir par l'arrivée au festival en Toyota GR GT. Pas de tutoriel, pas de cinématique interminable : le jeu démarre directement dans l'action. Le catalogue annoncé dépasse les 550 véhicules.
https://www.youtube.com/watch?v=H1qlPZMfmiU
Playground Games présente cette carte comme la plus dense et la plus verticale de toute la série Forza Horizon. Elle s'étend de Tokyo jusqu'aux sommets enneigés des Alpes japonaises. La ville de Tokyo est cinq fois plus grande que Guanajuato dans Forza Horizon 5, avec des quartiers comme Shibuya et Ginza.
On y trouve aussi des forêts de bambous, des plages, des circuits inspirés de lieux mythiques (le C1, le mont Haruna, le Nikko Circuit) et des changements de saison. Nouveau aussi : un système de
Les premiers retours des journalistes qui ont eu le jeu en main sont globalement très bons. La conduite, la physique des surfaces et la sensation de vitesse sont jugées au niveau des meilleurs épisodes. Les modèles de certaines voitures cultes (Silvia S13, S15, Nissan Skyline R32) ont été refaits pour être plus fidèles.
Par contre, plusieurs testeurs ont pointé un souci : Tokyo manque un peu de vie. Le trafic est léger, et traverser le carrefour de Shibuya donne parfois plus l'impression d'être dans un film post-apocalyptique que dans la ville la plus peuplée du monde. Playground a encore quelques semaines pour ajuster ça avant la sortie.
Le Japon, c'était le cadre que les fans réclamaient depuis des années, et sur le papier, Playground Games a mis le paquet : carte immense, 550 voitures, Touge, courses de montagne. C'est un terrain de jeu qui fait rêver. Bon par contre, un Tokyo à moitié vide, c'est un peu dommage pour un jeu qui mise autant sur l'immersion. On verra si le studio corrige le tir d'ici le 19 mai. Le jeu arrive sur Game Pass dès le premier jour, et ça, c'est quand même chouette. J'ai trop hâte.
Six minutes de course au Japon
La vidéo de gameplay montre le prologue du jeu : on démarre au volant d'une Nissan GT-R Nismo 2024 sur des routes rurales, avant de se lancer dans une course contre le Shinkansen. La séquence enchaîne ensuite sur les Alpes japonaises enneigées en buggy Polaris RZR Pro 4, puis un passage en montagne en Porsche 911 GT2 de 1995, pour finir par l'arrivée au festival en Toyota GR GT. Pas de tutoriel, pas de cinématique interminable : le jeu démarre directement dans l'action. Le catalogue annoncé dépasse les 550 véhicules.
https://www.youtube.com/watch?v=H1qlPZMfmiU
La carte la plus dense de la série
Playground Games présente cette carte comme la plus dense et la plus verticale de toute la série Forza Horizon. Elle s'étend de Tokyo jusqu'aux sommets enneigés des Alpes japonaises. La ville de Tokyo est cinq fois plus grande que Guanajuato dans Forza Horizon 5, avec des quartiers comme Shibuya et Ginza.
On y trouve aussi des forêts de bambous, des plages, des circuits inspirés de lieux mythiques (le C1, le mont Haruna, le Nikko Circuit) et des changements de saison. Nouveau aussi : un système de
brouillard de guerrequi masque la carte et la révèle au fur et à mesure de l'exploration. Plus de 550 véhicules sont au programme, le jeu sera inclus dans le Game Pass dès le lancement, et un cross-save permettra de transférer sa progression de Xbox/PC vers PS5.
Des testeurs enthousiastes, mais un bémol
Les premiers retours des journalistes qui ont eu le jeu en main sont globalement très bons. La conduite, la physique des surfaces et la sensation de vitesse sont jugées au niveau des meilleurs épisodes. Les modèles de certaines voitures cultes (Silvia S13, S15, Nissan Skyline R32) ont été refaits pour être plus fidèles.
Par contre, plusieurs testeurs ont pointé un souci : Tokyo manque un peu de vie. Le trafic est léger, et traverser le carrefour de Shibuya donne parfois plus l'impression d'être dans un film post-apocalyptique que dans la ville la plus peuplée du monde. Playground a encore quelques semaines pour ajuster ça avant la sortie.
On en dit quoi ?
Le Japon, c'était le cadre que les fans réclamaient depuis des années, et sur le papier, Playground Games a mis le paquet : carte immense, 550 voitures, Touge, courses de montagne. C'est un terrain de jeu qui fait rêver. Bon par contre, un Tokyo à moitié vide, c'est un peu dommage pour un jeu qui mise autant sur l'immersion. On verra si le studio corrige le tir d'ici le 19 mai. Le jeu arrive sur Game Pass dès le premier jour, et ça, c'est quand même chouette. J'ai trop hâte.