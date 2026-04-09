Forza Horizon 6 dévoile sa carte du Japon et ses premières images de gameplay

On en dit quoi ?



Le Japon, c'était le cadre que les fans réclamaient depuis des années, et sur le papier, Playground Games a mis le paquet : carte immense, 550 voitures, Touge, courses de montagne. C'est un terrain de jeu qui fait rêver. Bon par contre, un Tokyo à moitié vide, c'est un peu dommage pour un jeu qui mise autant sur l'immersion. On verra si le studio corrige le tir d'ici le 19 mai. Le jeu arrive sur Game Pass dès le premier jour, et ça, c'est quand même chouette. J'ai trop hâte.