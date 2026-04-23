La manette Xbox en promo à -15% : jouez confortablement sur iPhone, iPad, Mac et PC !
Par June Cantillon - Publié le - Bon Plan
Le jeu sur mobile a le vent en poupe avec des titres qui se rapprochent de plus en plus de ce que proposent les plateformes traditionnelles. Beaucoup d'utilisateurs n'apprécient toutefois pas les contrôles tactiles, souvent jugés (à raison) imprécis. Tous les appareils d'Apple sont désormais compatibles avec les manettes des grands constructeurs, dont celle de Microsoft actuellement en promotion. Un achat que vous ne devriez absolument pas regretter tant il améliore le confort de jeu.
De nombreux jeux sont désormais compatibles avec les manettes, ce qui permet alors de profiter d'une bien meilleure ergonomie que le tactile et de redécouvrir avec bonheur certains titres. Avec l'arrivée de titres comme Resident Evil Village, Resident Evil 4 Remake, Death Stranding, ou encore Assassin's Creed Mirage sur nos plateformes de prédilection, s'équiper d'une manette permettra de s'y adonner dans les meilleurs conditions.
Il sera envisageable de personnaliser les touches en se rendant dans les
Pour appairer la manette Xbox Series, il faudra presser au préalable le bouton de synchronisation (à côté du port USB-C) pendant quelques secondes (le bouton Xbox blancs se mettra à clignoter rapidement), puis se rendre dans l'onglet Bluetooth des
Une bien meilleure ergonomie pour redécouvrir les jeux
De nombreux jeux sont désormais compatibles avec les manettes, ce qui permet alors de profiter d'une bien meilleure ergonomie que le tactile et de redécouvrir avec bonheur certains titres. Avec l'arrivée de titres comme Resident Evil Village, Resident Evil 4 Remake, Death Stranding, ou encore Assassin's Creed Mirage sur nos plateformes de prédilection, s'équiper d'une manette permettra de s'y adonner dans les meilleurs conditions.
Il sera envisageable de personnaliser les touches en se rendant dans les
Réglages, puis
Général, et dans l'onglet
Manette de jeu. De plus, appuyer deux fois sur le bouton partage de la manette lancera l'enregistrement en vidéo de ce qu'il se passe à l'écran. Grâce au port USB-C des iPhone 15 et iPhone 15 Pro, il sera également envisageable de connecter en USB-C cette manette afin de les recharger ou de jouer lorsque les piles ont jeté l'éponge.
Comment connecter la manette Xbox aux appareils Apple
Pour appairer la manette Xbox Series, il faudra presser au préalable le bouton de synchronisation (à côté du port USB-C) pendant quelques secondes (le bouton Xbox blancs se mettra à clignoter rapidement), puis se rendre dans l'onglet Bluetooth des
Réglagesd'iOS/iPadOS/tvOS et des
Préférences Systèmede macOS pour voir apparaître la manette
Xbox Wireless Controller. Pratique, ce même bouton de synchronisation permettra de basculer d'un périphérique iOS/iPadOS/tvOS/macOS à la console en l'actionnant deux fois.