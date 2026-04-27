Pour Intel, le retard de ses CPU vient des jeux mal optimisés

On en dit quoi ?



Le constat de Hallock sur l'optimisation logicielle n'est pas complètement idiot en réalité, et il tape même là où ça fait mal pour beaucoup de jeux récents qui sortent dans un état assez moyen sur PC. Pointer la diversité matérielle et le manque de moyens des studios, c'est légitime, et le rappel que les consoles AMD orientent forcément le code, c'est clairement vrai.



Sauf que voilà, Intel fait le même genre de promesses au lancement de chaque génération, à chaque fois, et les patchs APO ou IBOT n'ont jamais transformé un Core Ultra 200 en tueur de Ryzen X3D. La preuve que le sujet n'est pas que logiciel, c'est qu'Intel s'apprête à sortir Nova Lake avec 288 Mo de cache L3, soit la même approche brute-force qu'AMD avec sa 3D V-Cache. Une approche assez pragmatique donc, qui montre que la question n'est pas si simple.