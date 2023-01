Le nouveau Ryzen d'AMD est plus puissant que la M1 Pro de 2021 (heureusement ?)

AMD Ryzen 9 7940HS

La puce AMD est également devant la concurrence sur Blender

Devant la M1 Pro sur Cinebench et la M2 sur les calculs liés à l'IA

Lisa Su, la dirigeant d'AMD, est montée sur les planches au CES afin de lever le voile sur de nouveaux produits, dont lcomptant 8 cœurs (16 Threads) atteignant 5,2 GHz, doté d'une partie graphique avec 12 cœurs basée sur l'architecture RDNA 3 et embarquant 20 Mo de cache et pour la première fois une partie dédiée aux calculs basés sur les algorithmes d'intelligence artificielle, à la manière du Neural Engine d'Apple, le tout avec un TDP de base de 45W., les Ryzen 7045 Series gravés en 5nm, toutefois dénués de cette partie dédiée à l'IA et avec un TDP de base allant de 55 à 75W.AMD annonce que(la M1 Max n'a pas eu droit de cité), ajoutant que sur un benchmark utilisant la partie dédiée aux calculs d'IA, le Ryzen 9 7940HS est 20% plus performant que la M2 (la puce Intel n'a pas de partie accélératrice dédiée), et 21% plus performante en jeu que la puce Intel (cette fois ce sont les puces Apple qui ne sont pas représentées, et pour cause).Toujours selon AMD,. Reste à savoir comment se comporteront ces puces en usage réel, et ce que vaudront les M2 Pro et M2 Max d'Apple. Il est évident que les puces les plus récentes sont les plus performantes, et si les M1 d'Apple sont très réussies, elles sont loin d'être inatteignables. Comme d'habitude,Les premières machines dotées de ces puces Ryzen 7040 Series devraient arriver en mars prochain (février pour les 7045 Series).