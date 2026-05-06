L'effet Apple ? Intel explose en Bourse !
Par Laurence - Publié le
Intel a atteint un niveau historique en Bourse après les dernières rumeurs concernant un éventuel partenariat avec Apple. Dans le contexte actuel de pénurie, la firme chercherait des alternatives à TSMC pour fabriquer certaines de ses futures puces. Et cette simple possibilité a suffi à déclencher un spectaculaire rallye boursier autour du géant américain des semi-conducteurs.
Hier, Bloomberg annonçait qu'Apple regardait du côté d'Intel et de Samsung pour fonder ses puces. Conséquence : l’action Intel a grimpé jusqu’à 110,48 dollars en séance avant de clôturer à 108,18 dollars. La capitalisation du groupe atteint désormais un niveau record de plus de 543 milliards de dollars.
Depuis plusieurs mois, Cupertino étudierait plusieurs solutions afin de réduire sa dépendance à TSMC, devenu le partenaire quasi exclusif de la firme pour la fabrication des Apple Silicon. La firme aurait notamment engagé des discussions exploratoires avec Intel, visité certaines installations avancées de Samsung Electronics, et analysé plusieurs scénarios de diversification industrielle.
L’objectif serait de mieux sécuriser sa chaîne d’approvisionnement face à l’explosion de la demande liée à l’IA, aux tensions géopolitiques autour de Taïwan, et aux contraintes croissantes de production. Le marché semble avoir particulièrement bien accueilli l’idée qu’Apple puisse redevenir un client stratégique d’Intel, même si les discussions resteraient à un stade très préliminaire.
Cette envolée boursière vient confirmer l’impressionnant redressement d’Intel depuis un an. L’action était tombée sous les 19 dollars il y a encore quelques mois. Elle affiche désormais +174 % depuis le début de l’année 2026 et +433 % sur un an. Une partie importante de cette remontée avait commencé après l’entrée du gouvernement américain au capital du groupe à hauteur d’environ 10 % en août 2025.
Depuis l’arrivée de Lip-Bu Tan à la tête de l’entreprise, Intel semble progressivement retrouver de la crédibilité. Le groupe est notamment parvenu à renouer avec la croissance, dépasser plusieurs attentes de Wall Street, et profiter du boom de l’IA au-delà des seuls GPU. Tan cherche également à repositionner Intel Foundry comme alternative crédible pour les grands clients externes comme Apple ou NVIDIA.
L’idée d’un retour du partenariat entre Apple et Intel aurait été impensable il y a encore quelques années. Apple avait brutalement abandonné Intel lors de la transition vers les Apple Silicon après plusieurs retards et problèmes de roadmap qui avaient fortement affecté le Mac.
Ces derniers temps, Reuters évoquait déjà un changement de stratégie d’Intel pour séduire Apple, Bloomberg révélait des discussions autour d’un investissement potentiel d’Apple dans Intel, et plusieurs analystes comme Ming-Chi Kuo ou Jeff Pu affirmaient qu’Intel pourrait fabriquer certaines puces Apple dès 2027 ou 2028.
Les premières puces concernées pourraient être : certaines puces M d’entrée de gamme pour Mac (le MacBook Neo ?) et iPad, puis potentiellement des puces iPhone non-Pro plus tard. Intel chercherait notamment à mettre en avant son futur procédé de gravure 14A afin de redevenir compétitif face à TSMC.
Pour l’instant, aucun accord concret n’aurait été signé entre Apple et Intel. Mais le simple fait qu’Apple étudie sérieusement cette possibilité suffit déjà à transformer la perception du marché autour du groupe américain. Et surtout, cette situation montre à quel point les puces sont devenues un enjeu stratégique mondial : dans un contexte dominé par l’IA et les tensions géopolitiques, sécuriser la production des semi-conducteurs est désormais presque aussi important que les technologies elles-mêmes.
L’action Intel atteint un record historique
Hier, Bloomberg annonçait qu'Apple regardait du côté d'Intel et de Samsung pour fonder ses puces. Conséquence : l’action Intel a grimpé jusqu’à 110,48 dollars en séance avant de clôturer à 108,18 dollars. La capitalisation du groupe atteint désormais un niveau record de plus de 543 milliards de dollars.
Depuis plusieurs mois, Cupertino étudierait plusieurs solutions afin de réduire sa dépendance à TSMC, devenu le partenaire quasi exclusif de la firme pour la fabrication des Apple Silicon. La firme aurait notamment engagé des discussions exploratoires avec Intel, visité certaines installations avancées de Samsung Electronics, et analysé plusieurs scénarios de diversification industrielle.
L’objectif serait de mieux sécuriser sa chaîne d’approvisionnement face à l’explosion de la demande liée à l’IA, aux tensions géopolitiques autour de Taïwan, et aux contraintes croissantes de production. Le marché semble avoir particulièrement bien accueilli l’idée qu’Apple puisse redevenir un client stratégique d’Intel, même si les discussions resteraient à un stade très préliminaire.
Intel signe un retour spectaculaire
Cette envolée boursière vient confirmer l’impressionnant redressement d’Intel depuis un an. L’action était tombée sous les 19 dollars il y a encore quelques mois. Elle affiche désormais +174 % depuis le début de l’année 2026 et +433 % sur un an. Une partie importante de cette remontée avait commencé après l’entrée du gouvernement américain au capital du groupe à hauteur d’environ 10 % en août 2025.
Depuis l’arrivée de Lip-Bu Tan à la tête de l’entreprise, Intel semble progressivement retrouver de la crédibilité. Le groupe est notamment parvenu à renouer avec la croissance, dépasser plusieurs attentes de Wall Street, et profiter du boom de l’IA au-delà des seuls GPU. Tan cherche également à repositionner Intel Foundry comme alternative crédible pour les grands clients externes comme Apple ou NVIDIA.
Apple et Intel : je t'aime moi non plus
L’idée d’un retour du partenariat entre Apple et Intel aurait été impensable il y a encore quelques années. Apple avait brutalement abandonné Intel lors de la transition vers les Apple Silicon après plusieurs retards et problèmes de roadmap qui avaient fortement affecté le Mac.
Ces derniers temps, Reuters évoquait déjà un changement de stratégie d’Intel pour séduire Apple, Bloomberg révélait des discussions autour d’un investissement potentiel d’Apple dans Intel, et plusieurs analystes comme Ming-Chi Kuo ou Jeff Pu affirmaient qu’Intel pourrait fabriquer certaines puces Apple dès 2027 ou 2028.
Les premières puces concernées pourraient être : certaines puces M d’entrée de gamme pour Mac (le MacBook Neo ?) et iPad, puis potentiellement des puces iPhone non-Pro plus tard. Intel chercherait notamment à mettre en avant son futur procédé de gravure 14A afin de redevenir compétitif face à TSMC.
qu'en penser
Pour l’instant, aucun accord concret n’aurait été signé entre Apple et Intel. Mais le simple fait qu’Apple étudie sérieusement cette possibilité suffit déjà à transformer la perception du marché autour du groupe américain. Et surtout, cette situation montre à quel point les puces sont devenues un enjeu stratégique mondial : dans un contexte dominé par l’IA et les tensions géopolitiques, sécuriser la production des semi-conducteurs est désormais presque aussi important que les technologies elles-mêmes.