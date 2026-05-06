L'effet Apple ? Intel explose en Bourse !

qu'en penser



Pour l’instant, aucun accord concret n’aurait été signé entre Apple et Intel. Mais le simple fait qu’Apple étudie sérieusement cette possibilité suffit déjà à transformer la perception du marché autour du groupe américain. Et surtout, cette situation montre à quel point les puces sont devenues un enjeu stratégique mondial : dans un contexte dominé par l’IA et les tensions géopolitiques, sécuriser la production des semi-conducteurs est désormais presque aussi important que les technologies elles-mêmes.