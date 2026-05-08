Intel qui produit des puces pour Apple : simple discussion ou vrai revirement ?

Intel is back

Apple cherche à diversifier sa production

Des puces Apple fabriquées par Intel ?

incertain

produire les puces M les plus abordables

Qu'en penser ?



Le revirement n'en est pas moindre... Apple avait bâti une partie de sa communication sur la supériorité des Apple Silicon face aux processeurs Intel. Revoir les deux entreprises collaborer quelques années plus tard montre à quel point les enjeux industriels dépassent désormais la simple rivalité technologique.



Pour Apple, l’objectif semble surtout être de sécuriser sa chaîne d’approvisionnement et de réduire sa dépendance à TSMC. Pour Intel, décrocher un contrat avec Apple représenterait au contraire une validation majeure de sa stratégie de relance dans la fabrication de semi-conducteurs avancés. Et dans un contexte où l’IA fait exploser la demande mondiale en puces, chaque capacité de production devient désormais un actif stratégique.

Selon, les deux groupes auraient conclu un accord préliminaire autour de la fabrication de certaines puces destinées aux produits Apple. Voilà bien une information surprenante, alors que Cupertino avait tourné la page Intel avec fracas en 2020 grâce au lancement des puces Apple Silicon.Les Mac équipés des puces M1, puis M2, M3 et désormais M4, ont permis à la firme de reprendre un avantage considérable sur le marché des ordinateurs portables, notamment en matière de performances par watt et d’autonomie.Mais aujourd’hui,. Le fondeur taïwanais produit l’immense majorité des puces Apple Silicon, que ce soit pour les iPhone, les iPad ou les Mac.Or, on le sait,: les tensions géopolitiques autour de Taïwan, la saturation des capacités de production avancées, et la volonté des États-Unis de relocaliser une partie stratégique de l’industrie des semi-conducteurs.Selonet Mark Gurman,afin d’évaluer la possibilité de produire certaines puces directement aux États-Unis.. Le groupe tente désormais de redevenir un acteur majeur de la fabrication de puces pour des entreprises tierces, à l’image de TSMC.Le Wall Street Journal précise même qu’Il ne s’agirait d’ailleurs pas forcément de processeurs comme à l’époque des anciens Mac Intel, mais plutôt deAinsi, Apple pourrait conserver ses propres architectures, tout en changeant de partenaire industriel pour la gravure.