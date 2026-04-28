Star Fox : mais qui a détruit les marionnettes originales ?
Par Vincent Lautier - Publié le
Le studio japonais Shirogumi, qui s'est fait remarquer ces dernières années pour ses effets visuels sur Godzilla Minus One, a confirmé avoir détruit les marionnettes originales de Fox, Falco, Slippy et Peppy utilisées pour promouvoir le premier Star Fox sur SNES. La cause : les figurines en caoutchouc naturel se dégradaient au contact de l'air.
L'enquête démarre du côté de Time Extension, qui s'est posé une question pas si bête : que sont devenues les marionnettes en caoutchouc utilisées par Nintendo en 1993 pour la promo japonaise du premier Star Fox ? Le journaliste a d'abord contacté Dylan Cuthbert (programmeur du jeu) et Takaya Imamura (artiste Nintendo), avant d'écrire directement au studio Shirogumi. Le studio japonais, devenu une référence avec les effets visuels de Godzilla Minus One de Takashi Yamazaki, a répondu par mail : les marionnettes ont bien été détruites, et ce dès la fin de la production.
L'explication est très bête, mais imparable. Voici ce que dit Shirogumi :
Attention quand même : le studio parle des marionnettes articulées, celles qui ont servi à la pub vidéo japonaise. Mais Star Fox a aussi utilisé des marionnettes pour les photos de jaquette et de guide stratégique, qui n'avaient pas besoin d'être animées. Et là, le mystère reste entier. Dylan Cuthbert affirme les avoir vues
Ces marionnettes auraient été de bien jolies reliques magnifiques aujourd'hui, surtout connaissant l'aura de Star Fox dans la culture Nintendo des années 90. Mais bon, il faut remettre l'histoire dans son contexte : à l'époque, personne chez Shirogumi ne se doutait qu'on parlerait encore de ces objets en 2026. C'était une commande pour une pub, le travail était fait, les marionnettes ne servaient plus à rien.
Le studio Shirogumi confirme
L'enquête démarre du côté de Time Extension, qui s'est posé une question pas si bête : que sont devenues les marionnettes en caoutchouc utilisées par Nintendo en 1993 pour la promo japonaise du premier Star Fox ? Le journaliste a d'abord contacté Dylan Cuthbert (programmeur du jeu) et Takaya Imamura (artiste Nintendo), avant d'écrire directement au studio Shirogumi. Le studio japonais, devenu une référence avec les effets visuels de Godzilla Minus One de Takashi Yamazaki, a répondu par mail : les marionnettes ont bien été détruites, et ce dès la fin de la production.
Le caoutchouc naturel, ennemi de la conservation
L'explication est très bête, mais imparable. Voici ce que dit Shirogumi :
Les marionnettes Fox réalisées par notre société étaient faites de caoutchouc naturel sur lequel on a collé de la fourrure et des plumes, donc elles se dégradent simplement en étant exposées à l'air. À cause de ça, nous avons dû les détruire une fois la production terminée.En clair, le matériau de base était condamné dès le départ. Pas question de les conserver dans un musée, le caoutchouc ne tenait pas face au temps.
Et les marionnettes des photos officielles ?
Attention quand même : le studio parle des marionnettes articulées, celles qui ont servi à la pub vidéo japonaise. Mais Star Fox a aussi utilisé des marionnettes pour les photos de jaquette et de guide stratégique, qui n'avaient pas besoin d'être animées. Et là, le mystère reste entier. Dylan Cuthbert affirme les avoir vues
il y a une quinzaine d'annéesdans une salle de stockage chez Nintendo. Vu la nature du caoutchouc naturel, on peut quand même craindre le pire pour celles-ci aussi.
On en dit quoi ?
Ces marionnettes auraient été de bien jolies reliques magnifiques aujourd'hui, surtout connaissant l'aura de Star Fox dans la culture Nintendo des années 90. Mais bon, il faut remettre l'histoire dans son contexte : à l'époque, personne chez Shirogumi ne se doutait qu'on parlerait encore de ces objets en 2026. C'était une commande pour une pub, le travail était fait, les marionnettes ne servaient plus à rien.