Star Fox : mais qui a détruit les marionnettes originales ?

On en dit quoi ?



Ces marionnettes auraient été de bien jolies reliques magnifiques aujourd'hui, surtout connaissant l'aura de Star Fox dans la culture Nintendo des années 90. Mais bon, il faut remettre l'histoire dans son contexte : à l'époque, personne chez Shirogumi ne se doutait qu'on parlerait encore de ces objets en 2026. C'était une commande pour une pub, le travail était fait, les marionnettes ne servaient plus à rien.