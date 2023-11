Godzilla débarque sur Apple TV+ !

Attention, Godzilla en approche !

bucaneers et lessons in chemistry

For All Mankind

The Buccaneers

Lessons in Chemistry

Pour l’heure, on apprend qu’après la bataille entre Godzilla et les Titans qui a rasé San Francisco, Cate découvre. Aux côtés de Kurt Russell, on pourra retrouver également Wyatt Russell (son fils), Anna Sawai, Kiersey Clemons, Ren Watabe, Mari Yamamoto, Anders Holm, Joe Tippett et Elisa Lasowski.Notons que, même si l’histoire suit de près les événements du film Godzilla de 2014, le célèbre monstre ne ferait que de courtes apparitions notamment lors du premier épisode visible dès aujourd’hui (on ne vous en dit pas plus).On pourra également s’aùmuser avec les demoiselles de! Une série très fraîche inspirée par le dernier roman de l'auteure et lauréate du prix Pulitzer, Edith Wharton. Enfin les plus assidus pourront également poursuivre leursen compagnie de Brie Larsson et Lewis Pulman.