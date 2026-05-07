Star Fox revient sur Nintendo Switch 2 le 25 juin

On en dit quoi ?



Honnêtement, on n'attendait plus vraiment Star Fox. Voir Nintendo redonner une chance à la saga sur sa nouvelle console est une bonne surprise, surtout que les éléments montrés en 15 minutes laissent imaginer une vraie remise à plat du jeu. Le mode souris des Joy-Con 2 et la caméra USB qui suit votre visage donnent l'impression que Nintendo a vraiment réfléchi à ce que la Switch 2 pouvait apporter de neuf. Un seul bémol : c'est le troisième remake d'un jeu sorti en 1997, ce qui dit aussi quelque chose sur la difficulté de Nintendo à faire évoluer la formule.