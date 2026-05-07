Star Fox revient sur Nintendo Switch 2 le 25 juin
Par Vincent Lautier - Publié le
Voilà une annonce que les fans n'attendaient plus vraiment. Nintendo a dévoilé hier un Star Fox Direct surprise, programmé dix minutes avant sa diffusion, pour officialiser un remake de Star Fox 64 sur Switch 2. Sortie prévue le 25 juin prochain, en exclusivité Switch 2 à 49,99 € sur l'eShop, avec un mode souris Joy-Con 2 et une caméra USB qui suit le visage du joueur.
Le jeu reprend la trame de Star Fox 64, sorti sur N64 en 1997, mais en remanie complètement la mise en scène. Les personnages ont été redessinés dans un style plus animal, qui rappelle les marionnettes utilisées dans le marketing original SNES que l'on évoquait ici. Les niveaux ont été refaits, les briefings entre missions sont désormais entièrement animés et doublés, et la bande-son est jouée par un orchestre. C'est techniquement le troisième remake du jeu, après Star Fox 64 3D sur 3DS en 2011 et le moins aimé Star Fox Zero sur Wii U en 2016.
Nintendo profite de ce retour pour mettre en avant les fonctions exclusives à sa nouvelle console. Les Joy-Con 2 servent ici de souris pour viser plus précisément en vol, et il est possible de jouer en coop à deux avec un joueur en mode souris et l'autre en pilotage classique. Une caméra USB peut être branchée pour suivre les expressions du visage du joueur et les répliquer sur le personnage à l'écran. Le multijoueur monte jusqu'à huit joueurs en 4 contre 4, avec une équipe Star Fox face à une équipe Star Wolf, sur des cartes comme Corneria ou Sector Y. La compatibilité avec la manette N64 originale est aussi au programme pour les nostalgiques.
Star Fox revient pour la première fois depuis Star Fox Zero en 2016, autant dire que la franchise a passé une longue traversée du désert. Nintendo n'a pas précisé quel studio développe ce remake mais a confirmé qu'il s'agit d'une exclusivité Switch 2, sans version pour la Switch première du nom. Le Direct n'a duré que 15 minutes et n'a abordé aucun autre sujet. La vraie question, c'est de savoir si la franchise peut séduire au-delà des fans de la première heure.
Honnêtement, on n'attendait plus vraiment Star Fox. Voir Nintendo redonner une chance à la saga sur sa nouvelle console est une bonne surprise, surtout que les éléments montrés en 15 minutes laissent imaginer une vraie remise à plat du jeu. Le mode souris des Joy-Con 2 et la caméra USB qui suit votre visage donnent l'impression que Nintendo a vraiment réfléchi à ce que la Switch 2 pouvait apporter de neuf. Un seul bémol : c'est le troisième remake d'un jeu sorti en 1997, ce qui dit aussi quelque chose sur la difficulté de Nintendo à faire évoluer la formule.
Un remake plus cinématique que jamais
Le jeu reprend la trame de Star Fox 64, sorti sur N64 en 1997, mais en remanie complètement la mise en scène. Les personnages ont été redessinés dans un style plus animal, qui rappelle les marionnettes utilisées dans le marketing original SNES que l'on évoquait ici. Les niveaux ont été refaits, les briefings entre missions sont désormais entièrement animés et doublés, et la bande-son est jouée par un orchestre. C'est techniquement le troisième remake du jeu, après Star Fox 64 3D sur 3DS en 2011 et le moins aimé Star Fox Zero sur Wii U en 2016.
Une vitrine technique pour Switch 2
Nintendo profite de ce retour pour mettre en avant les fonctions exclusives à sa nouvelle console. Les Joy-Con 2 servent ici de souris pour viser plus précisément en vol, et il est possible de jouer en coop à deux avec un joueur en mode souris et l'autre en pilotage classique. Une caméra USB peut être branchée pour suivre les expressions du visage du joueur et les répliquer sur le personnage à l'écran. Le multijoueur monte jusqu'à huit joueurs en 4 contre 4, avec une équipe Star Fox face à une équipe Star Wolf, sur des cartes comme Corneria ou Sector Y. La compatibilité avec la manette N64 originale est aussi au programme pour les nostalgiques.
Un retour après dix ans d'absence
Star Fox revient pour la première fois depuis Star Fox Zero en 2016, autant dire que la franchise a passé une longue traversée du désert. Nintendo n'a pas précisé quel studio développe ce remake mais a confirmé qu'il s'agit d'une exclusivité Switch 2, sans version pour la Switch première du nom. Le Direct n'a duré que 15 minutes et n'a abordé aucun autre sujet. La vraie question, c'est de savoir si la franchise peut séduire au-delà des fans de la première heure.
On en dit quoi ?
Honnêtement, on n'attendait plus vraiment Star Fox. Voir Nintendo redonner une chance à la saga sur sa nouvelle console est une bonne surprise, surtout que les éléments montrés en 15 minutes laissent imaginer une vraie remise à plat du jeu. Le mode souris des Joy-Con 2 et la caméra USB qui suit votre visage donnent l'impression que Nintendo a vraiment réfléchi à ce que la Switch 2 pouvait apporter de neuf. Un seul bémol : c'est le troisième remake d'un jeu sorti en 1997, ce qui dit aussi quelque chose sur la difficulté de Nintendo à faire évoluer la formule.