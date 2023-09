Mario Kart Tour arrive en bout de course

Fin de nouveautés pour Mario Kart Tour dès le 4 octobre

Carapace bleue en approche

vache à lait

Selon un message officiel de Nintendo,. Le titre qui n'est pas parti sur les chapeaux de roues, la version mobile décevant certains fans de la première heure par son aspect freemium, a tout de même fini par trouver son rythme de croisière puisqu'il représente actuellement. La franchise a de nombreux aficionados -Mario Kart 8 Deluxe est le jeu le plus vendu sur Switch avec plus de 52 millions d'unités écoulées- et aurait été installée plus de 230 millions de fois en version mobile depuis sa sortie en 2019 et rapporté la modique somme de 243 millions de dollars., mais Nintendo ne proposera simplement plus de contenus inédits après le Battle Tour. Ce ne sera d'ailleurs peut-être qu'un au revoir puisque Nintendo prépare actuellement la sortie de sa prochaine console pour 2024 , et(ce qui ne sera pas un mal puisque Mario Kart 8 est sorti au départ sur la Wii U, avant une version Deluxe sur Switch), qui pourrait lui-même pousser le géant de Kyoto à sortir une nouvelleversion mobile.