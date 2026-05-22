La Coupe du monde d’e-sport quitte l’Arabie saoudite pour... Paris

Riyad jugée trop instable

Paris récupère un événement colossal

Image Ville de Paris

Une dotation record pour l’e-sport

L’Arabie saoudite continue sa stratégie d’influence

soft power

Paris renforce encore sa place dans le gaming

Qu’en penser ?



Cette délocalisation montre surtout à quel point l’e-sport est désormais devenu un enjeu géopolitique et économique mondial. Et même si l’Arabie saoudite reste le principal financeur de l’événement, le choix de Paris rappelle qu’en matière d’image, de stabilité et d’attractivité internationale, certaines grandes capitales européennes gardent encore un avantage stratégique important.

À l’origine, l’édition 2026 devait une nouvelle fois se tenir en Arabie saoudite. Mais selon Ralf Reichert, patron de l’Esports Foundation qui organise l’événement, la situation régionale a fini parde la compétition.Les organisateurs craignaient notamment despour les joueurs, les équipes et les partenaires internationaux dansdevenu beaucoup plus tendu. Finalement, la compétition sera délocalisée à Paris.Le choix de la capitale française n’est évidemment pas anodin. Selon les organisateurs, Paris offre plusieurs, à commencer par des infrastructures déjà adaptées, une forte expérience événementielle, un soutien institutionnel, et surtout une image internationale extrêmement forte.L’événement devrait réunir. Une vingtaine de jeux différents seront représentés pendant près de deux mois de compétition.L’Esports World Cup reste aujourd’hui l’L’événement est financé par le Fonds public d’investissement saoudien, déjà très présent dans le football, le sport automobile, le golf, et désormais massivement dans l’e-sport.La compétition proposera cette année une dotation totale de 75 millions de dollars, soit environ. Un record absolu pour le secteur. Cette explosion des prize pools illustre à quel point l’e-sport est devenu une véritable industrie mondiale du divertissement.Même si la compétition quitte temporairement Riyad,. Depuis plusieurs années, le royaume investit massivement dans le gaming et l’e-sport afin de diversifier son économie au-delà du pétrole.Le pays cherche également à renforcer son influence culturelle et médiatique auprès des jeunes générations mondiales. Cette stratégie depasse notamment par les compétitions sportives, les jeux vidéo, le streaming, et les grands événements internationaux.Pour la France, accueillir un événement de cette ampleur représente aussi une. Paris s’impose progressivement comme l’un des grands centres européens du jeu vidéo et de l’e-sport.Entre les studios français, les grandes compétitions, les infrastructures, et le succès de certains clubs français, la France tente depuis plusieurs années de cL’arrivée de l’Esports World Cup pourrait encore accélérer cette dynamique.