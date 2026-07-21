Mangmi Air Y et Air Y Pro : deux consoles rétro façon Game Boy sous Android
Par Vincent Lautier - Publié le
Le fabricant chinois Mangmi, connu pour ses petites consoles de jeu rétro pas chères, prépare deux modèles verticaux qui reprennent la silhouette de la vieille Game Boy tout en tournant sous Android. L'Air Y et l'Air Y Pro partagent le même écran mais visent deux budgets différents. Les prix et la date exacte manquent encore, avec une précommande attendue autour du 30 juillet.
Les deux appareils reprennent ce format vertical qu'on tient à deux mains, avec une croix directionnelle, les boutons ABXY à la disposition héritée de Nintendo et un stick analogique cerclé de LED colorées. L'écran, lui, est le même sur les deux, une dalle IPS de 4,2 pouces au format 4:3, ce ratio presque carré qui colle bien aux jeux d'époque. Pour le reste, l'Air Y de base joue la carte sobre en noir, alors que l'Air Y Pro passe au blanc avec des commandes bordeaux et gagne surtout un deuxième stick, histoire d'émuler plus confortablement les consoles récentes.
C'est sous le capot que les deux modèles se séparent vraiment. Le modèle d'entrée se contente d'une puce Snapdragon 662 avec 3 Go de mémoire et 32 Go de stockage, quand le Pro grimpe jusqu'au Snapdragon 865, bien plus musclé, avec au choix 4 ou 8 Go de mémoire et 64 Go d'espace. Les deux embarquent la même batterie de 5000 mAh, mais le Pro la recharge un peu plus vite (18 W contre 15 W) et troque le haut-parleur mono de l'Air Y contre un vrai son stéréo. Là où ça coince, c'est que ce Pro plus cher tourne sous Android 13, une version plus vieille que l'Android 14 du modèle de base, allez comprendre. Sur la balance, on reste dans le même ordre d'idée, autour de 280 grammes pour l'un comme pour l'autre.
Avec cette série Air Y, Mangmi s'attaque frontalement au TrimUI Brick Pro, l'une des références du moment sur ce créneau des consoles Android verticales dédiées à l'émulation. Le hic, c'est qu'on ne connaît toujours ni le prix ni la disponibilité en France, et ce genre d'appareil arrive rarement dans nos boutiques autrement que par l'import via des sites chinois. Mangmi promet de tout dévoiler d'ici la fin du mois, avec une précommande qui pointerait le bout de son nez vers le 30 juillet.
Le retour du format Game Boy en version Android a un vrai charme, et proposer deux modèles pour deux budgets est plutôt malin. Miser sur un Android 13 vieillissant pour le modèle le plus cher reste quand même un drôle de choix. Tant que Mangmi n'a pas lâché ses prix, difficile de dire si l'Air Y Pro vaudra le détour face à un TrimUI déjà bien installé, mais l'idée de départ est réussie.
Un air de Game Boy et une dalle carrée
Les deux appareils reprennent ce format vertical qu'on tient à deux mains, avec une croix directionnelle, les boutons ABXY à la disposition héritée de Nintendo et un stick analogique cerclé de LED colorées. L'écran, lui, est le même sur les deux, une dalle IPS de 4,2 pouces au format 4:3, ce ratio presque carré qui colle bien aux jeux d'époque. Pour le reste, l'Air Y de base joue la carte sobre en noir, alors que l'Air Y Pro passe au blanc avec des commandes bordeaux et gagne surtout un deuxième stick, histoire d'émuler plus confortablement les consoles récentes.
Deux fiches techniques pour deux usages
C'est sous le capot que les deux modèles se séparent vraiment. Le modèle d'entrée se contente d'une puce Snapdragon 662 avec 3 Go de mémoire et 32 Go de stockage, quand le Pro grimpe jusqu'au Snapdragon 865, bien plus musclé, avec au choix 4 ou 8 Go de mémoire et 64 Go d'espace. Les deux embarquent la même batterie de 5000 mAh, mais le Pro la recharge un peu plus vite (18 W contre 15 W) et troque le haut-parleur mono de l'Air Y contre un vrai son stéréo. Là où ça coince, c'est que ce Pro plus cher tourne sous Android 13, une version plus vieille que l'Android 14 du modèle de base, allez comprendre. Sur la balance, on reste dans le même ordre d'idée, autour de 280 grammes pour l'un comme pour l'autre.
Un marché de plus en plus encombré
Avec cette série Air Y, Mangmi s'attaque frontalement au TrimUI Brick Pro, l'une des références du moment sur ce créneau des consoles Android verticales dédiées à l'émulation. Le hic, c'est qu'on ne connaît toujours ni le prix ni la disponibilité en France, et ce genre d'appareil arrive rarement dans nos boutiques autrement que par l'import via des sites chinois. Mangmi promet de tout dévoiler d'ici la fin du mois, avec une précommande qui pointerait le bout de son nez vers le 30 juillet.
On en dit quoi ?
Le retour du format Game Boy en version Android a un vrai charme, et proposer deux modèles pour deux budgets est plutôt malin. Miser sur un Android 13 vieillissant pour le modèle le plus cher reste quand même un drôle de choix. Tant que Mangmi n'a pas lâché ses prix, difficile de dire si l'Air Y Pro vaudra le détour face à un TrimUI déjà bien installé, mais l'idée de départ est réussie.