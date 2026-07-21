Mangmi Air Y et Air Y Pro : deux consoles rétro façon Game Boy sous Android

On en dit quoi ?



Le retour du format Game Boy en version Android a un vrai charme, et proposer deux modèles pour deux budgets est plutôt malin. Miser sur un Android 13 vieillissant pour le modèle le plus cher reste quand même un drôle de choix. Tant que Mangmi n'a pas lâché ses prix, difficile de dire si l'Air Y Pro vaudra le détour face à un TrimUI déjà bien installé, mais l'idée de départ est réussie.