La Switch 2 gagne le VRR sur la télé

On en dit quoi ?



Le VRR sur téléviseur est un ajout appréciable pour une console qui passe régulièrement du canapé aux déplacements. On aurait aimé en disposer dès le lancement, mais cette mise à jour corrige enfin une différence agaçante entre les deux usages. Et le retour de la musique chez les Mii donne un peu de caractère aux menus, ce qui ne fait pas de mal.