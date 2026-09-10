La Switch 2 gagne le VRR sur la télé
Par Vincent Lautier - Publié le
La mise à jour 23.0.0 de la Switch 2 apporte le rafraîchissement variable sur téléviseur, une fonction jusque-là réservée à l'écran de la console. Nintendo ajoute aussi le transfert entre deux Switch 2 et quelques nouveautés pour les Mii. Mais pour profiter du VRR dans le salon, installer la mise à jour système ne suffit pas : le dock doit également être actualisé.
Quand un jeu peine à maintenir une cadence régulière, le téléviseur peut afficher des images déchirées ou des mouvements moins fluides. Le VRR adapte son rafraîchissement aux images que la console parvient à calculer, ce qui réduit ces défauts au lieu d'imposer un rythme fixe à un jeu qui n'arrive plus à le suivre. La différence concerne donc la manière dont les images sont affichées, avec un intérêt quand la charge graphique varie en partie.
Il ne faut pas en attendre une augmentation de la puissance de la Switch 2, ni la transformation automatique d'un jeu à 30 images par seconde en jeu à 60 images par seconde. Le bénéfice dépendra du titre utilisé et de ses variations de cadence, même si le principe est bien adapté aux passages un peu difficiles.
Déployée aujourd'hui 10 septembre, la version 23.0.0 ajoute un réglage VRR dans les paramètres d'affichage. Nintendo précise que le jeu et le téléviseur doivent tous les deux prendre en charge cette fonction. Une télévision récente ne suffit donc pas à garantir que vous en profiterez avec toute votre bibliothèque, et la console ne rendra pas compatible un écran qui ne l'est pas.
Autre condition à retenir : le logiciel du dock doit être mis à jour pour activer la sortie VRR. C'est facile à manquer quand on pense avoir terminé après le redémarrage de la console. Les informations sur la sortie vidéo sont aussi plus détaillées dans les réglages, pour vérifier les signaux que le téléviseur branché peut accepter.
Nintendo a également ajouté de la musique dans l'éditeur de Mii, avec la possibilité de changer l'ambiance ou de couper le son. Les avatars peuvent désormais être échangés par QR code. Pour ceux qui changent de machine, le transfert complet entre deux Switch 2 récupère les données, dont les sauvegardes et les captures d'écran.
Le mode Boost portable, qui existait déjà, gagne un accès depuis les réglages rapides affichés en maintenant HOME, après activation de l'option correspondante. Enfin, lorsqu'une carte de jeu virtuelle ne peut pas être déplacée depuis une autre console hors ligne, son acheteur peut lancer temporairement le jeu avec une licence en ligne.
Le VRR sur téléviseur est un ajout appréciable pour une console qui passe régulièrement du canapé aux déplacements. On aurait aimé en disposer dès le lancement, mais cette mise à jour corrige enfin une différence agaçante entre les deux usages. Et le retour de la musique chez les Mii donne un peu de caractère aux menus, ce qui ne fait pas de mal.
Le téléviseur suit le jeu
Quand un jeu peine à maintenir une cadence régulière, le téléviseur peut afficher des images déchirées ou des mouvements moins fluides. Le VRR adapte son rafraîchissement aux images que la console parvient à calculer, ce qui réduit ces défauts au lieu d'imposer un rythme fixe à un jeu qui n'arrive plus à le suivre. La différence concerne donc la manière dont les images sont affichées, avec un intérêt quand la charge graphique varie en partie.
Il ne faut pas en attendre une augmentation de la puissance de la Switch 2, ni la transformation automatique d'un jeu à 30 images par seconde en jeu à 60 images par seconde. Le bénéfice dépendra du titre utilisé et de ses variations de cadence, même si le principe est bien adapté aux passages un peu difficiles.
Le dock aussi
Déployée aujourd'hui 10 septembre, la version 23.0.0 ajoute un réglage VRR dans les paramètres d'affichage. Nintendo précise que le jeu et le téléviseur doivent tous les deux prendre en charge cette fonction. Une télévision récente ne suffit donc pas à garantir que vous en profiterez avec toute votre bibliothèque, et la console ne rendra pas compatible un écran qui ne l'est pas.
Autre condition à retenir : le logiciel du dock doit être mis à jour pour activer la sortie VRR. C'est facile à manquer quand on pense avoir terminé après le redémarrage de la console. Les informations sur la sortie vidéo sont aussi plus détaillées dans les réglages, pour vérifier les signaux que le téléviseur branché peut accepter.
Les Mii retrouvent du son
Nintendo a également ajouté de la musique dans l'éditeur de Mii, avec la possibilité de changer l'ambiance ou de couper le son. Les avatars peuvent désormais être échangés par QR code. Pour ceux qui changent de machine, le transfert complet entre deux Switch 2 récupère les données, dont les sauvegardes et les captures d'écran.
Le mode Boost portable, qui existait déjà, gagne un accès depuis les réglages rapides affichés en maintenant HOME, après activation de l'option correspondante. Enfin, lorsqu'une carte de jeu virtuelle ne peut pas être déplacée depuis une autre console hors ligne, son acheteur peut lancer temporairement le jeu avec une licence en ligne.
On en dit quoi ?
Le VRR sur téléviseur est un ajout appréciable pour une console qui passe régulièrement du canapé aux déplacements. On aurait aimé en disposer dès le lancement, mais cette mise à jour corrige enfin une différence agaçante entre les deux usages. Et le retour de la musique chez les Mii donne un peu de caractère aux menus, ce qui ne fait pas de mal.