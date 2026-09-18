GTA 6 Online arriverait en 2027
Par Vincent Lautier - Publié le
Rockstar refuse toujours de parler du multijoueur de GTA 6. Dan Clancy, le patron de Twitch, s'est montré beaucoup moins prudent : le successeur de GTA Online arriverait en 2027, un an après la sortie du jeu attendue le 19 novembre 2026 sur PS5 et Xbox Series. Une confidence que le studio aurait sûrement préféré garder pour lui.
Dans une interview accordée à Bloomberg, en marge du Tokyo Game Show, Dan Clancy détaillait la façon dont Twitch se prépare à l'arrivée de GTA 6. Et au détour d'une phrase, le dirigeant a lâché ceci :
En 2013, GTA Online avait débarqué deux semaines à peine après le solo, avant de devenir un produit vendu séparément en mars 2022. Le mode en ligne a largement contribué à pousser GTA 5 au-delà des 200 millions d'exemplaires, et il continue de remplir les caisses de Take-Two grâce aux microtransactions. Cette fois, Rockstar prend le chemin opposé et décrit GTA 6 comme une "single-player experience", sans jamais évoquer la moindre composante en ligne. Le studio a d'ailleurs promis que l'actuel GTA Online continuerait d'être suivi bien après la sortie du nouveau jeu.
Plusieurs indices vont dans le sens d'un multijoueur autonome. Le PlayStation Store liste GTA 6 en "offline play only", le Xbox Store fait apparaître un contenu "Story" distinct, et l'insider Tez2 affirmait dès janvier 2025 que ce serait le premier titre Rockstar à proposer son mode en ligne en standalone. Pour la version PC par contre, il faudra encore patienter : interrogé sur le sujet, le patron de Take-Two a botté en touche, en reconnaissant simplement que le PC prend de plus en plus d'importance avec le temps.
Ce calendrier tient debout. Rockstar veut visiblement concentrer toute sa communication sur le jeu de base, le plus ambitieux de son histoire, et la transition avec l'actuel GTA Online est un sujet délicat : des millions de joueurs y ont investi des années de jeu et pas mal d'argent, et personne n'a envie de leur annoncer que tout part à la poubelle. La bourde de Dan Clancy pose au moins une date sur ce que tout le monde soupçonnait. D'ici là, les longues virées solo dans Vice City devraient largement occuper l'hiver 2026.
La confidence de trop
Dans une interview accordée à Bloomberg, en marge du Tokyo Game Show, Dan Clancy détaillait la façon dont Twitch se prépare à l'arrivée de GTA 6. Et au détour d'une phrase, le dirigeant a lâché ceci :
vous allez voir un gros pic avec GTA 6, puis un encore plus gros l'année prochaine, quand ils lanceront le multijoueur. Il précise quand même avoir passé beaucoup de temps à discuter avec Rockstar de ses plans, donc l'homme sait sans doute de quoi il parle. Bloomberg présente pourtant cette fenêtre comme une anticipation personnelle du patron, pas comme une annonce officielle, et Rockstar n'a ni confirmé ni démenti depuis.
Tout l'inverse de 2013
En 2013, GTA Online avait débarqué deux semaines à peine après le solo, avant de devenir un produit vendu séparément en mars 2022. Le mode en ligne a largement contribué à pousser GTA 5 au-delà des 200 millions d'exemplaires, et il continue de remplir les caisses de Take-Two grâce aux microtransactions. Cette fois, Rockstar prend le chemin opposé et décrit GTA 6 comme une "single-player experience", sans jamais évoquer la moindre composante en ligne. Le studio a d'ailleurs promis que l'actuel GTA Online continuerait d'être suivi bien après la sortie du nouveau jeu.
Un mode en ligne vendu à part ?
Plusieurs indices vont dans le sens d'un multijoueur autonome. Le PlayStation Store liste GTA 6 en "offline play only", le Xbox Store fait apparaître un contenu "Story" distinct, et l'insider Tez2 affirmait dès janvier 2025 que ce serait le premier titre Rockstar à proposer son mode en ligne en standalone. Pour la version PC par contre, il faudra encore patienter : interrogé sur le sujet, le patron de Take-Two a botté en touche, en reconnaissant simplement que le PC prend de plus en plus d'importance avec le temps.
On en dit quoi ?
Ce calendrier tient debout. Rockstar veut visiblement concentrer toute sa communication sur le jeu de base, le plus ambitieux de son histoire, et la transition avec l'actuel GTA Online est un sujet délicat : des millions de joueurs y ont investi des années de jeu et pas mal d'argent, et personne n'a envie de leur annoncer que tout part à la poubelle. La bourde de Dan Clancy pose au moins une date sur ce que tout le monde soupçonnait. D'ici là, les longues virées solo dans Vice City devraient largement occuper l'hiver 2026.