Twitch va entraîner l’IA d’Amazon avec les contenus de ses utilisateurs : comment refuser

DES MILLIERS D’HEURES DE VIDÉOS POUR ENTRAÎNER L’IA

OUI MAIS

TWITCH NE SAIT PAS SI AMAZON A DÉJÀ UTILISÉ CES DONNÉES

COMMENT REFUSER L’UTILISATION DE VOS DONNÉES ?



Pour désactiver cette utilisation, il faut se rendre dans les paramètres de sa chaîne Twitch, et non dans le tableau de bord du créateur. Dans l’onglet consacré à la sécurité et à la confidentialité se trouve désormais une rubrique dédiée à l’entraînement pour l’IA générative . Il suffit alors de désactiver l’option.



Pour désactiver cette utilisation, il faut se rendre dans les, et non dans le tableau de bord du créateur. Dans l’onglet consacré à la sécurité et à la confidentialité se trouve désormais une rubrique dédiée à. Il suffit alors de désactiver l’option.

Qu’en penser ?



Le problème n’est finalement pas tant qu’Amazon souhaite exploiter Twitch pour entraîner ses IA : la richesse de ces millions d’heures de contenus rendait cette possibilité presque inévitable. C’est surtout le choix d’une activation par défaut qui risque de cristalliser les critiques.



Et la justification de Twitch est assez étonnante : reconnaître que peu de créateurs accepteraient volontairement revient précisément à démontrer pourquoi leur consentement préalable aurait probablement été préférable.

. La plateforme concentre chaque jour desassociant images, conversations, voix et interactions en direct. Ces contenus pourront désormais être exploités pour entraîner les modèles d’IA générative développés au sein d’Amazon. Twitch a ajouté un nouveau réglage permettant aux créateurs de refuser cette utilisation.: les comptes sont inclus par défaut et c’est au créateur de demander explicitement que ses contenus ne servent pas à l’entraînement., où certains streamers passent plusieurs heures par jour devant une caméra et produisent donc une quantité considérable d’enregistrements de leur voix et de leur image.Face aux critiques, Twitch a organisé une session sur sa chaîne officielle avec Mary Kish, responsable de la communauté, et Mike Minton, directeur produit.Interrogé sur le choix de ne pas demander préalablement l’accord des créateurs, Mike Minton a fourni une réponse particulièrementEt cette déclaration résume assez bien le problème. Twitch sait qu’une partie importante de sa communauté se montre, notamment en raison des méthodes utilisées pour constituer les immenses jeux de données nécessaires à son entraînement. La communication de la plateforme est d’ailleurs révélatrice : Twitch présente avant tout la nouveauté, plutôt que comme l’autorisation donnée à Amazon d’utiliser les contenus.Un autre échange a semé le doute. Lorsqu’un utilisateur a demandé si ses vidéos avaient déjà servi à entraîner des modèles d’Amazon, Mike Minton a reconnu ne pas connaître la réponse,Twitch rappelle toutefois qu’il n’est p. Meta utilise également certains contenus publics de Facebook et Instagram pour développer ses technologies d’IA. Mary Kish estime que la présence même d’un mécanisme permettant de refuser l’entraînement constitue une réponse aux inquiétudes exprimées par la communauté Twitch.