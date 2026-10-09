Xbox lance XP, sa division films, séries et parcs pour vendre ses licences ailleurs que sur console

On en dit quoi ?



Sur le papier, difficile de donner tort à Microsoft, le film Minecraft a prouvé que ces univers pouvaient rapporter très gros en dehors du jeu, et la série Fallout a même relancé les ventes des anciens épisodes. Mais on ne peut pas s'empêcher de trouver le symbole un peu violent, pendant que les studios encaissent licenciements et annulations, l'entreprise investit dans les tee-shirts et les montagnes russes. Les joueurs, eux, paient leur abonnement plus cher pour une marque qui regarde ailleurs. Xbox ressemble chaque jour un peu moins à un fabricant de consoles et un peu plus à un catalogue de licences, et ce virage-là est clairement assumé.