Xbox lance XP, sa division films, séries et parcs pour vendre ses licences ailleurs que sur console
Par Vincent Lautier - Publié le
Microsoft a officialisé XP, une division chargée de décliner les licences Xbox en films, en séries, en produits dérivés et en parcs d'attractions. Aux commandes, Kayleen Walters, passée par Lucasfilm et Mojang, avec un objectif assumé, être
L'annonce est arrivée sur le blog officiel de la marque, dans un billet sobrement intitulé
Pour piloter tout ça, Microsoft a choisi Kayleen Walters, qui a passé treize ans chez Lucasfilm avant de présider Mojang, le studio de Minecraft. Sous sa direction, le jeu est passé de 350 à plus de 425 millions d'exemplaires vendus, et elle a produit le film Minecraft, qui a frôlé le milliard de dollars au box-office l'an dernier. La suite est attendue en juillet 2027, un parc Minecraft World ouvrira la même année à Chessington, près de Londres, et la série Fallout continue son chemin sur Prime Video pendant qu'un film Call of Duty se prépare avec Paramount. Tout ne réussit pas pour autant à Xbox dans ce domaine, la série Halo s'est arrêtée après deux saisons sans laisser un grand souvenir.
Cette annonce arrive quand même dans un drôle de moment. Microsoft a supprimé des milliers de postes dans ses studios depuis 2025, annulé plusieurs jeux, et le Game Pass Ultimate est passé à 26,99 euros par mois l'automne dernier, une hausse de 50 % qui a fait beaucoup de bruit. Dans le même temps, les anciennes exclusivités maison sortent maintenant sur PlayStation et sur Switch. La console n'est visiblement plus le centre de la stratégie, la marque et ses licences ont pris le dessus, exactement comme chez Disney ou chez Nintendo, dont le film Mario et les parcs Universal ont montré la voie.
Sur le papier, difficile de donner tort à Microsoft, le film Minecraft a prouvé que ces univers pouvaient rapporter très gros en dehors du jeu, et la série Fallout a même relancé les ventes des anciens épisodes. Mais on ne peut pas s'empêcher de trouver le symbole un peu violent, pendant que les studios encaissent licenciements et annulations, l'entreprise investit dans les tee-shirts et les montagnes russes. Les joueurs, eux, paient leur abonnement plus cher pour une marque qui regarde ailleurs. Xbox ressemble chaque jour un peu moins à un fabricant de consoles et un peu plus à un catalogue de licences, et ce virage-là est clairement assumé.
la première entreprise de divertissement au monde, rien que ça. La console, elle, n'a jamais semblé aussi loin dans les priorités.
Mais c'est quoi, XP ?
L'annonce est arrivée sur le blog officiel de la marque, dans un billet sobrement intitulé
Introducing XP. Le nom est un clin d'oeil aux points d'expérience des jeux de rôle, et la structure regroupe quatre activités qui existaient déjà de façon dispersée chez Microsoft. Xbox Pictures s'occupera des films et des séries, Xbox Products des produits dérivés, Xbox Places des événements et des attractions, et Xbox Partnerships des collaborations avec d'autres marques. Autrement dit, chaque grosse licence maison, de Halo à Fallout en passant par Minecraft et Call of Duty, doit vivre ailleurs que sur vos consoles et vos PC.
Une patronne venue de Minecraft
Pour piloter tout ça, Microsoft a choisi Kayleen Walters, qui a passé treize ans chez Lucasfilm avant de présider Mojang, le studio de Minecraft. Sous sa direction, le jeu est passé de 350 à plus de 425 millions d'exemplaires vendus, et elle a produit le film Minecraft, qui a frôlé le milliard de dollars au box-office l'an dernier. La suite est attendue en juillet 2027, un parc Minecraft World ouvrira la même année à Chessington, près de Londres, et la série Fallout continue son chemin sur Prime Video pendant qu'un film Call of Duty se prépare avec Paramount. Tout ne réussit pas pour autant à Xbox dans ce domaine, la série Halo s'est arrêtée après deux saisons sans laisser un grand souvenir.
Un calendrier compliqué
Cette annonce arrive quand même dans un drôle de moment. Microsoft a supprimé des milliers de postes dans ses studios depuis 2025, annulé plusieurs jeux, et le Game Pass Ultimate est passé à 26,99 euros par mois l'automne dernier, une hausse de 50 % qui a fait beaucoup de bruit. Dans le même temps, les anciennes exclusivités maison sortent maintenant sur PlayStation et sur Switch. La console n'est visiblement plus le centre de la stratégie, la marque et ses licences ont pris le dessus, exactement comme chez Disney ou chez Nintendo, dont le film Mario et les parcs Universal ont montré la voie.
On en dit quoi ?
Sur le papier, difficile de donner tort à Microsoft, le film Minecraft a prouvé que ces univers pouvaient rapporter très gros en dehors du jeu, et la série Fallout a même relancé les ventes des anciens épisodes. Mais on ne peut pas s'empêcher de trouver le symbole un peu violent, pendant que les studios encaissent licenciements et annulations, l'entreprise investit dans les tee-shirts et les montagnes russes. Les joueurs, eux, paient leur abonnement plus cher pour une marque qui regarde ailleurs. Xbox ressemble chaque jour un peu moins à un fabricant de consoles et un peu plus à un catalogue de licences, et ce virage-là est clairement assumé.