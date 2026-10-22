Prochaine Xbox : Microsoft recrute pour continuer à presser des disques

On en dit quoi ?



Une offre d'emploi n'est pas une feuille de route. Mais voir Xbox payer quelqu'un à plein temps pour s'occuper des boîtes, pendant que Sony programme la fin du disque, ça devrait rassurer les collectionneurs, le marché de l'occasion et tous ceux qui prêtent encore leurs jeux sans passer par un serveur. Vu l'état des ventes, ça tient presque de l'acte de foi, mais c'est le genre d'entêtement qu'on aime bien.