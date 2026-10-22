Prochaine Xbox : Microsoft recrute pour continuer à presser des disques
Par Vincent Lautier - Publié le
Microsoft a publié mi-octobre une offre d'emploi pour un poste de Games Supply Strategist, chargé de suivre les jeux Xbox en version physique de l'usine jusqu'à la console. Le recrutement intrigue, car Sony arrêtera de presser des disques pour ses nouveautés PS5 début 2028, et beaucoup voyaient déjà le format boîte disparaître avec la prochaine génération de consoles.
L'annonce est en ligne depuis le 14 octobre sur le site de recrutement de Microsoft, au sein de l'équipe supply chain de Xbox. Le futur stratège devra coordonner le lancement des jeux physiques Xbox sur toutes les plateformes, positionner les stocks au bon endroit au bon moment, tenir les objectifs de coûts et travailler main dans la main avec le marketing, la finance et la logistique. La fiche résume l'affaire d'une formule assez parlante, puisqu'il s'agit d'accompagner chaque jeu en boîte de l'usine jusqu'à la console. Microsoft compte donc toujours fabriquer des disques.
Le contraste avec PlayStation est quand même clair. Sony a confirmé cet été l'arrêt de la production de disques pour ses nouveaux jeux PS5 à partir de début 2028, et le marché lui donne plutôt raison sur le papier, puisque le numérique représentait déjà plus de 90 % des dépenses de jeux sur Xbox Series aux États-Unis en 2024, pour environ 4 % des ventes physiques américaines côté boîtes vertes. Les jeux Xbox se font déjà tout petits dans les rayons, quand certains titres sortent carrément en version physique sur PS5 et Switch en zappant la Xbox au passage. La firme vient en plus de lancer Disc to Digital, un programme qui transforme vos disques en licences numériques, et on a connu des déclarations d'amour au plastique plus convaincantes.
Project Helix, le nom de code de la future console, n'apparaît nulle part dans la fiche de poste. Microsoft évoque pourtant en interne un prix qui pourrait atteindre 1 600 euros pour cette machine, on vous en parlait hier, alors chaque indice sur sa stratégie se retrouve scruté de près. Sauf que personne ne recrute un stratège pour gérer deux ans de fin de série : organiser l'approvisionnement mondial de jeux en boîte sur tout le cycle de vie des produits, ça se prépare longtemps à l'avance, et ça déborde forcément sur la machine suivante. Microsoft n'a de toute façon jamais annoncé la mort du disque, contrairement à Sony.
Une offre d'emploi n'est pas une feuille de route. Mais voir Xbox payer quelqu'un à plein temps pour s'occuper des boîtes, pendant que Sony programme la fin du disque, ça devrait rassurer les collectionneurs, le marché de l'occasion et tous ceux qui prêtent encore leurs jeux sans passer par un serveur. Vu l'état des ventes, ça tient presque de l'acte de foi, mais c'est le genre d'entêtement qu'on aime bien.
Un poste taillé pour la boîte
L'annonce est en ligne depuis le 14 octobre sur le site de recrutement de Microsoft, au sein de l'équipe supply chain de Xbox. Le futur stratège devra coordonner le lancement des jeux physiques Xbox sur toutes les plateformes, positionner les stocks au bon endroit au bon moment, tenir les objectifs de coûts et travailler main dans la main avec le marketing, la finance et la logistique. La fiche résume l'affaire d'une formule assez parlante, puisqu'il s'agit d'accompagner chaque jeu en boîte de l'usine jusqu'à la console. Microsoft compte donc toujours fabriquer des disques.
Sony a déjà tourné la page
Le contraste avec PlayStation est quand même clair. Sony a confirmé cet été l'arrêt de la production de disques pour ses nouveaux jeux PS5 à partir de début 2028, et le marché lui donne plutôt raison sur le papier, puisque le numérique représentait déjà plus de 90 % des dépenses de jeux sur Xbox Series aux États-Unis en 2024, pour environ 4 % des ventes physiques américaines côté boîtes vertes. Les jeux Xbox se font déjà tout petits dans les rayons, quand certains titres sortent carrément en version physique sur PS5 et Switch en zappant la Xbox au passage. La firme vient en plus de lancer Disc to Digital, un programme qui transforme vos disques en licences numériques, et on a connu des déclarations d'amour au plastique plus convaincantes.
Le cas Project Helix
Project Helix, le nom de code de la future console, n'apparaît nulle part dans la fiche de poste. Microsoft évoque pourtant en interne un prix qui pourrait atteindre 1 600 euros pour cette machine, on vous en parlait hier, alors chaque indice sur sa stratégie se retrouve scruté de près. Sauf que personne ne recrute un stratège pour gérer deux ans de fin de série : organiser l'approvisionnement mondial de jeux en boîte sur tout le cycle de vie des produits, ça se prépare longtemps à l'avance, et ça déborde forcément sur la machine suivante. Microsoft n'a de toute façon jamais annoncé la mort du disque, contrairement à Sony.
On en dit quoi ?
Une offre d'emploi n'est pas une feuille de route. Mais voir Xbox payer quelqu'un à plein temps pour s'occuper des boîtes, pendant que Sony programme la fin du disque, ça devrait rassurer les collectionneurs, le marché de l'occasion et tous ceux qui prêtent encore leurs jeux sans passer par un serveur. Vu l'état des ventes, ça tient presque de l'acte de foi, mais c'est le genre d'entêtement qu'on aime bien.